¿Es malo dormir sin brasier? Experta revela la verdad detrás del mito

Sujetadores, brasieres o sostenes, el nombre con el que se conoce a esta prenda íntima enfocada a dar soporte a los pechos es bastante variado y aunque sus presentaciones pueden ir de lo cómodo a lo sexi, lo cierto es que su uso durante las noches puede ser un verdadero suplicio. Así que si usted está pensando en dejarlos de usar mientras duerme o ya incurre en esta práctica, le decimos qué es lo que opina una experta, al respecto.

¿Es bueno dormir sin brasier? Experta responde

En general, la mayoría de las mujeres utiliza el brasier durante las noches por miedo a que esto afecte la paulatina "caída" de la piel de esta zona. Regularmente piensan que al no tener un soporte, los pechos serán víctimas directas de la gravedad, sin embargo, la doctora Laura Salazar reveló en su cuenta de Instagram que esto es un mito.



(Además: ¿Qué estaría pasando para que no triunfe en entrevistas de trabajo? Experto responde)



De hecho, la especialista apuntó que, usar brasier para dormir no le ayudará en absolutamente nada, por lo que esta elección depende de lo que le resulte más cómodo. En este sentido, destacó que los pechos se "caerán" naturalmente con el paso del tiempo, así que no usar brasier a la hora de dormir no contribuirá a acelerar este proceso.

Recuerde que el dormir con o sin brasier depende directamente de sus preferencias y no de los tabúes sociales. IStock

La especialista que se ha hecho viral en redes sociales también señaló que la "caída de las mamas" obedece a otros factores, tales como: fumar, el número de embarazos, los cambios radicales de peso y la genética.



(Además: Si responde estas 10 preguntas sin errores significa que es fuerte emocionalmente)



Beneficios de dormir sin brasier

Por su parte, el doctor José María Treviño señaló en su blog que, dormir sin sostén puede traer grandes beneficios, tales como la promoción de la circulación sanguínea y el drenaje linfático, lo cual, a su vez, contribuye a mantener una salud óptima en los tejidos mamarios.



Además, el dormir sin brasier también favorece a la transpiración de la zona del pecho, por lo que evita que se retengan líquidos, algo que puede ayudar a prevenir la sensación de hinchazón y malestar en las mamas. Sin mencionar que, esta práctica disminuye la sensación de presión sobre los senos, algo que puede provocar problemas para conciliar el sueño.

PORTAFOLIO