‘Opa sin Éxito’, ‘príncipe’ árabe en Colombia y más ‘inocentadas’ de 2023

Si el 2022 fue un año agitado en materia noticiosa, el 2023 marca un punto muy alto y se perfila a superar a su antecesor. Una serie de reformas sin aprobar, la marcada volatilidad del dólar, la incertidumbre política, la alta inflación y las tasas caras marcaron la agenda económica el año que termina. Sin embargo, paralelo a este escenario, hubo noticias que merecieron portadas y 'ríos de tinta' por lo insólitas e incluso por lo graciosas, que son el reflejo de la sociedad colombiana, y que bien podrían ser catalogadas como ‘inocentadas’.



Estas 'salidas en falso' o hechos atípicos generaron polémica en su momento, e incluso algunas siguen vigentes y en la memoria de los colombianos.

En este especial de Portafolio, repasamos cuáles fueron, a nuestro juicio, las ‘inocentadas’ más polémicas del 2023:

Dos magnate al ring



Mark Zuckerberg, uno de los fundadores de Facebook y el director ejecutivo de Meta, dijo en Instagram que está listo para pelear contra Elon Musk, propietario de Twitter, después de que el también director ejecutivo de Tesla bromeara con la idea de un combate en jaula de artes marciales mixtas (MMA) entre ambos.



'Mándame la localización', escribió Zuckerberg en su historia sobre un pantallazo del tuit de Musk. Después de que se publicó esta historia, Musk respondió con dos palabras: 'Vegas Octagon', lo que parece una broma para proponer un lugar concreto para el combate.



En un segundo tuit, Musk dijo que tiene una táctica que se llama 'La morsa'. "Simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada", explicó.



La técnica de Zuckerberg parece ser más sofisticada, ya que hace unos días compartió en sus redes un video en el que él mismo estaba entrenando con el cinturón negro en jiu-jitsu Mikey Musumeci.



Por ahora, la pelea no ha ocurrido.