Esta es la frase que podría destruir en un segundo su relación, según experta

Hay 2 aspectos que deben posicionarse como la base de cualquier relación: el respeto y la tolerancia, pero, ¿qué ocurre si estos se pierden? Una psicóloga formada en Harvard afirma que, esto da pie a la emisión de una expresión que podría terminar con una relación.

Nunca le diga esto a su pareja

La doctora Cortney S. Warren, especialista en relaciones amorosas y rupturas, estableció en CNBC que, a lo largo de su trayectoria estudiando a parejas, se ha dado cuenta de que la manera más dañina de comunicación que puede existir entre amantes es el desprecio.



En este sentido, la doctora de Harvard apunta que, el desprecio es la creencia de que una persona está por debajo de usted, algo que en su mente legitimiza el poder de humillar, avergonzar o lastimar a su pareja. Y la frase que refleja el mayor nivel de desprecio y que puede destruir relaciones es: “Ojalá nunca nos hubiéramos conocido”.

Hablar desde el desprecio puede provocar heridas emocionales profundas en su pareja. IStock

Frases que pueden destruir su relación

Además de destacar que es importante crear dinámicas para tener una relación más saludable que incluyan asumir responsabilidades y aprender a disculparse, la psicóloga advirtió que hay otras frases que también podrían fracturar de manera permanente su relación, siendo algunas de las más comunes las que a continuación se enlistan:

1. “Arruinaste mi vida”.

2. “Eres una molestia”.

3. “A mí no me importa lo que pienses o cómo te sientas”.

4. “Qué patético eres”

5. “Si no tuviéramos hijos, ya te habría dejado”.

6. “Me das asco.”

7 “Nadie más te va a querer.”

Para evitar caer en este tipo de señalamientos verbales, lo mejor que puede hacer es tomarse pausas cuando está en medio de una acalorada discusión con su pareja, ya que esto evitará que termine diciendo algo de lo que se arrepienta toda la vida.