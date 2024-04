Esta es la fruta que potencia el colágeno y fortalece los huesos

El colágeno desempeña un papel esencial en la salud del cuerpo, siendo crucial para la piel, los huesos y los músculos. Además de sus beneficios antienvejecimiento y su capacidad para mejorar la funcionalidad articular, el colágeno es vital para mantener una buena salud en general.



Por ello, los expertos en nutrición recomiendan consumir alimentos que estimulen su producción, como carnes magras, semillas de chía y té blanco.



Sin embargo, según la Federación Española de Nutrición, la mora es una excelente fuente natural de colágeno y fibra, con un contenido de alrededor del 6,6% por cada 100 gramos, convirtiéndola en un poderoso aliado para la salud intestinal.



Además de su aporte de colágeno, las moras son ricas en minerales como potasio y magnesio, así como en vitaminas A, C, E y ácido fólico.



Las moras son versátiles en la cocina y pueden disfrutarse de muchas maneras, ya sea como tentempié, agregadas a ensaladas o utilizadas para endulzar desayunos. Desde panqueques con miel y moras hasta mezclarlas con yogur o añadirlas a la avena, hay infinitas formas creativas de incorporarlas a la dieta diaria.



Además de su sabor dulce y su bajo contenido en calorías y grasas, las moras son una excelente fuente de antioxidantes naturales que fortalecen el sistema inmunológico y reducen el riesgo de enfermedades degenerativas.



Según la revista Nutrients, incorporar moras a su dieta diaria puede ser una forma deliciosa y efectiva de mejorar su salud general y promover una piel radiante y huesos fuertes.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio