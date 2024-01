Esta es la razón científica por la que no supera a su ex, según la IA

Las rupturas amorosas no suelen ser agradables, principalmente porque, en la mayoría de los casos, hay una persona que aún alberga sentimientos románticos y se ve obligada a suprimirlos de manera abrupta. Por ello, en algunos casos, superar a su ex puede volverse una tarea casi imposible, lo cual, de acuerdo con la Inteligencia Artificial tiene una explicación científica.

Si bien, las herramientas digitales aún no dan consultas psicológicas precisas, ya existen algunas apps con las que se le puede dar seguimiento a ataques de ansiedad y episodios depresivos por medio de técnicas de respiración y consejos para mejorar el estado de ánimo. Aunque, en esta ocasión, se recurrió a Bard, bot conversacional de Google, para obtener una respuesta a una de las preguntas más buscadas en Internet: ¿por qué no se supera a los ex?



Esta es la razón por la que no supera a su ex, de acuerdo con la inteligencia artificial

La herramienta de IA destaca que, existe un factor psicológico que puede contribuir a que las personas no superen a su antigua pareja, el cual consiste en tener un trastorno de ansiedad o depresión, ya que, las personas con estos padecimientos tienen más probabilidades de tener dificultades para afrontar la ruptura amorosa.



Descubra cuáles son los motivos más frecuentes por los que las personas no logran superar a sus exparejas. IStock

Además, el bot conversacional de Google apunta que, las razones más comunes por las que no se logra superar a una ex pareja son: no aceptar la ruptura, continuar albergando sentimientos románticos por su antiguo novio o novia, no tener un cierre de la relación, miedo a la soledad y baja autoestima.



En este sentido, Bard destaca que, incluso si la relación no era buena, es posible que las personas sigan sintiendo amor o dependencia por su ex, lo cual puede dificultar el proceso de superación. Además, los individuos que tienen baja autoestima pueden pensar que no lograrán encontrar a alguien mejor que su ex, por lo cual, el bot de IA recomienda acercarse con un especialista para comprender sus emociones y desarrollar estrategias para superar la ruptura.

En suma a lo anterior, la herramienta de Inteligencia Artificial enlista algunas acciones que las personas pueden hacer para acelerar el proceso de superación, las cuales se reducen a:



- Evitar el contacto con su expareja.



- Concentrarse en sí mismo, haciendo actividades por y para usted.



- Buscar apoyo social en amigos o familiares que lo ayuden a afrontar la ruptura amorosa.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio