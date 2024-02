Estas son las mejores técnicas de organización, según ChatGPT

Hay ocasiones en las que, por más esfuerzos que se hagan durante el día, pareciera como si los pendientes solo se multiplicaran en lugar de reducirse, lo cual puede deberse a que usted dejó para último momento muchas de sus actividades, algo que puede elevar sus niveles de estrés y reducir su productividad. Así que si se identifica con estas afirmaciones, será mejor que consulte cuáles son los mejores métodos de organización, de acuerdo con ChatGPT.

La herramienta de Inteligencia Artificial, que se ha convertido en una de las favoritas de las generaciones más jóvenes, arrojó varias técnicas que le pueden permitir tener una buena organización, algo que, de hecho, podría ayudarlo a tener una sensación de tranquilidad y bienestar, según apunta la revista Architectural Digest México y Latinoamérica.



(Lea: Los hábitos que le ayudarán a ser más inteligente, según la ciencia).



De hecho, la reconocida publicación destaca que tener una buena organización puede influir positivamente en los pensamientos y sentimientos de las personas, de ahí que sea importante mantener cierto orden en cada aspecto de la vida; algo que si bien puede resultar tedioso, en realidad es un objetivo realizable si se sigue algún método de organización como los recomendados por ChatGPT.

Los hábitos de organización requieren de mucha constancia y determinación. IStock

Estos son los 5 mejores métodos de organización para el 2024

La herramienta de Inteligencia Artificial señaló que, las mejores técnicas de organización pueden variar según la persona y sus necesidades específicas, aunque, en general, dentro de las más populares y efectivas resaltan:



1. GTD (Getting Things Done): se centra en capturar todas las tareas en una lista para luego procesarlas y organizarlas en categorías como "hacer", "posponer" o "delegar".



2. Matriz de Eisenhower: en esta técnica se clasifican las tareas en función de su urgencia y su importancia, dividiéndolas en cuatro cuadrantes: importante y urgente, importante pero no urgente, urgente pero no importante, y ni urgente ni importante.



(Lea: Los signos a los que les irá mejor en el dinero en la semana del 19 al 23 de febrero).



3. Método Pomodoro: consiste en trabajar en bloques de tiempo, típicamente de 25 minutos, seguidos de un descanso corto, usualmente de 5 minutos, con lo cual se puede mantener la concentración y un flujo constante de productividad.



4. Bullet Journal: este método combina la organización de tareas con la creatividad y flexibilidad de un diario personalizado. Aquí puede echar a volar su imaginación creando símbolos y listas para registrar tareas, eventos, notas y más.



5. Técnica 1-3-5: sirve para enfocar su día en una tarea grande, tres tareas medianas y cinco tareas pequeñas. Esto te ayuda a priorizar y mantener un equilibrio entre objetivos grandes y pequeños.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio