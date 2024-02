El truco infalible para cortar cebolla sin llorar: apréndaselo y aplíquelo

La cebolla es uno de los ingredientes base de muchos platillos colombianos, ya que les da un sabor característico que hace que la gastronomía del país sea una de las más ricas del continente. Sin embargo, hay algo que hace que muchos odien picar cebolla y esto es que los hace llorar. Por lo que, en esta ocasión, le diremos como evitar este reflejo al cortar cebolla.

¿Por qué hace llorar la cebolla?

Aunque parezca inofensiva, la cebolla cuenta con una composición química que puede provocar que los ojos comiencen a llorar sin un detonante emocional y sin mayores consecuencias físicas. Lo cual se debe a que al picar las cebollas se produce un gas que, cuando se combina con la lubricación natural de los ojos, genera el efecto del llanto.



(Lea: Los signos a los que les irá mejor en el dinero en la última semana de febrero).



Al respecto, la Universidad de Valencia apunta que, las cebollas contienen encimas y aminoácidos sulfóxidos, así como compuestos de azufre, elementos que si bien no tienen un olor diferenciado, irritan los globos oculares, siendo responsables del lagrimeo.

Este truco incluso es respaldado por algunos chefs. IStock

Truco para no llorar cuando corta cebolla

Aunque esta explicación científica es muy interesante, no da respuesta a si es que existe una manera en la que se pueda evitar llorar mientras se pica cebolla, pero para su tranquilidad, en realidad existen varios trucos para ello.



(Lea: Las 4 equivocaciones que la mayoría comete en los cajeros automáticos y no sabe).



Aunque sin duda, uno de los más efectivos consiste en congelar la cebolla antes de cortarla. En este sentido, el oftalmólogo Alberto Ollero Lorenzo señala en su blog que, al congelar la cebolla, se ralentiza el proceso de formación de compuestos volátiles sulfurados, enzimas que hacen que llore mientras corta esta verdura.



Lo mejor es que no es necesario que sus cebollas pasen toda la noche en el congelador, ya que será más que suficiente con que meta el vegetal de 30 a 60 minutos en la nevera, lo cual puede variar según la potencia de su refrigerador.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio