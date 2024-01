Reconocido 'influencer' cuenta cómo le vaciaron su cuenta de Nequi

Los ciberataques siguen siendo un flagelo que ha puesto a prueba a las autoridades en el último año, pues la cantidad de intentos de ataque cibernético en el país ha aumentado año a año.

Esto ha sido un flagelo que ha afectado a muchas personas y, pese a que las ramas más especializadas en ciberseguridad en el país han hecho esfuerzos para hacerle frente a este flagelo, lo cierto es que surgen cada vez más modalidades que buscan sacarle provecho a la vulnerabilidad de la seguridad informática en Colombia.



(Lea: Los 2 peores errores que se pueden cometer en un divorcio, según experta en dinero).



Según cifras de Fortinet, Colombia ha sido objetivo de 5.000 millones de ataques cibernético en el primer semestre del 2023, siendo el cuarto país con más caso en América Latina en dicho periodo.

Nequi.

Esto toma aún más relevancia luego de que se conociera una denuncia pública por parte de Luis Fernando Arias, creador de contenido conocido en redes sociales como 'Estiwar G'.



(Además: Las 3 acciones para tener una vida más plena, según los expertos de la felicidad).



El 'influencer' contó en TikTok que su cuenta de ahorro en Nequi fue inesperadamente vaciada, luego de intentar pagar su plan en su línea telefónica. Asegura que luego de tratar de hacer dicho proceso, su cuenta estaba en ceros, cuando, según cuenta, "tenía un poco más de un salario minimo".



"Yo creo que esa plática se perdió, pero ¿por qué hago esto?, para que a ustedes no le pase lo mismo", dijo 'Estiwar G' en la red social.



(Puede leer: Esto hacen las personas inteligentes emocionalmente para tener éxito, según un experto).

También recomendó: "Nunca contesten llamadas mientras estén haciendo operaciones de este tipo, una llamada internacional, que soy asesor de no sé qué. No, no les crea".



El creador de contenido dio más detalles y contó que en internet existen páginas que clonan sitios web de empresas de telefonía y entidades bancarias para quedarse con los datos que suministre la persona que entre allí, y así efectuar el robo de forma digital.



PORTAFOLIO