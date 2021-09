Expo Cuero Caribe alcanzó ventas por 4.500 millones de pesos

La articulación entre la Gobernación de Sucre y las asociaciones ACUS y Asocalsuc, para organizar Expo Cuero Caribe 2021 dio como resultado ventas superiores a los 4.500 millones de pesos por parte de 37 expositores. Esa cifra es el resultado de la negociación de 210. 000 pares de zapatos con un costo promedio de $20 000.



(Sector del calzado y la marroquinería aspira a vender $15 mil millones).

En Expo Cuero Caribe participaron 37 empresas locales y más de 100 compradores de las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Montería, Cali y Cúcuta. La Feria fue gestada en el marco de la estrategia de Productividad e Innovación implementada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Sucre y articuló la participación de los aliados estratégicos.



“Para mí, como empresario y participante de la Feria, la venta fue exitosa. La verdad es que la institución prestó todo su apoyo y colaboración”, expresó Jimmy Ordóñez, empresario del sector.



(Los colombianos caminaron en ‘chanclas’ durante el 2020).



“Un gran orgullo participar en la Primera Feria Expo Cuero Caribe. Es la primera vez que participo en una feria local. Quiero hacer un reconocimiento especial a los fabricantes; todos dieron lo mejor de sí. Yo he tenido la oportunidad de estar en otras ferias, pero eso que sentí no lo he sentido en otra”, expresó también Miguel Rivas, empresario y expositor.



Se espera que estas ventas se reflejen positivamente en la generación de empleo en el departamento. Se proyecta la generación de 1200 empleos directos y de 300 a 400 indirectos.



Esta feria fue una realidad gracias a la suma de esfuerzos de la Gobernación de Sucre, de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sincelejo (Acus), de la Alcaldía de Sincelejo, la Alcaldía de Coveñas, de la Asociación de Calzadistas de Sucre (Asocalsuc), Comfasucre, el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, del Servicio Público de Empleo y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Sucre.