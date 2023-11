Fundación invita a empresas a apoyar a los jóvenes en el modelaje

A través de su Fundación ‘El alma no tiene color’, la modelo y empresaria Belky Arizala convoca a empresas e instituciones para que hagan parte del programa Apadrina una estrella, que busca apoyar financieramente a jóvenes que buscan desarrollar su talento por el modelaje. Explica de qué se trata la iniciativa.



¿Cuándo nació Apadrina una estrella?



El programa nació hace unos cinco años aproximadamente cuando terminé el Reality la Agencia Batalla de Modelos. Ahí abrimos las puertas para que hombres y mujeres, con gran potencial y que requerían una ayuda económica, se postularan para lograr cubrir los gastos de capacitación.



¿Cuál es el objetivo?



El objetivo es lograr contribuir para que cada vez sean menos los jóvenes que atenten contra su vida. La Organización Mundial de la Salud ha informado que cada 40 segundos un joven se quita la vida por que no encuentra una salida para lograr sus objetivos profesionales. La epidemia del siglo XXI es la depresión, cuando tú te sientes amado, respetado y valorado y también eres consciente de cuál es tu aporte a la sociedad y cuál tu propósito en la vida, no tienes necesidad de actuar así. Para mí, el arte, la moda y la industria del entretenimiento ayudan a que cada vez más tengamos seguridad en nosotros mismos.



¿Cuál es la meta?



La idea es tener un taller donde participen 200 jóvenes con grandes cualidades. Vamos a descubrir a la nueva generación de top models en Colombia y para eso hay 200 cupos listos para que mujeres de 14 a 25 años y hombres de 18 a 25 años puedan capacitarse. Demostrando disciplina y talento lo puedan lograr.



¿Qué tipo de apoyo busca del sector privado?



Buscamos se unan aportando recursos económicos de mínimo $5 millones de pesos para poder financiar el taller de jóvenes que quieren estudiar en la escuela de talentos de Belky Arizala. Mensualmente, cada uno debe pagar $390.000. Las empresas aportan el 61,5% y los jóvenes beneficiados contribuyen con el 38,5%. Así logramos pagarle a los profesores y equipo coordinador sus honorarios. Aportamos una formación de calidad y los estudiantes y los aliados verán los resultados.



Hasta el momento las empresas han aportado con sus amplías instalaciones y ayudas audiovisuales para atender al grupo. Le agradecemos al Centro Comercial Titán plaza, al centro comercial Iserra100, al hotel Doubletree by Hilton Salitre AR y también al Hotel Cosmos. Estos establecimientos se vinculan también por que quieren ver de cerca cómo ofrecemos la capacitación a los modelos en vivo y en directo. Cada clase se convierte en un evento para el público que transita por los centros comerciales y para los huéspedes de los hoteles aliados.



Las marcas de ropa, calzado y accesorios que están en los centros comerciales también ven de cerca el talento que estamos formando y con el paso del tiempo se animan a solicitarnos casting y a los seleccionados puede ser que los contraten como imagen de sus productos. Para mí ser modelo es una profesión muy seria, por eso es que le estamos apostando a una formación de calidad.



¿Cuántos estudiantes tienen y cuántos esperan convocar en el 2024?



Ya tenemos 70 estudiantes activos en ese programa. Para el 2024 esperamos completar los 200 cupos fijos. El taller intensivo inicialmente dura dos años y sólo los que realmente tienen el potencial siguen formándose a un nivel más avanzado y profesional, para eso se requiere invertir unos 5 años.



¿En qué se preparan quienes pertenecen al programa?



Nuestro programa Apadrina una estrella está unido al programa de formación de la escuela de talentos de Belky Arizala. Enseñamos corrección de postura, pasarela internacional y expresión corporal. Se trata de aquellas clases puntuales que requiere un modelo para abrirse camino en esta exigente industria.



¿Qué logro destacaría de quienes han pasado por el programa?



Hemos conocido a tantos jóvenes y hoy solo algunos están desfilando en diferentes pasarelas internacionales. Otros están liderando sus propias empresas.



¿Cómo se les apoya para encontrar oportunidades de trabajo?



Las oportunidades tocan a la puerta de cada uno y no es necesario salir desesperado a buscarlas. Si hay talento y disciplina van a llegar muy lejos.



¿Qué responde a quienes puedan creer que el modelaje no es una actividad suficiente para mejorar la calidad de vida de los jóvenes?



Qué puedo decir, si a mí me ha funcionado imaginemos lo que puede hacer por otra persona. Lo que pasa es que yo tengo unas convicciones muy fuertes y tengo unos valores muy arraigados con los que no negocio.



Algunas personas se van por el lado más fácil y prefieren no prepararse en el mundo del modelaje y se van por el camino de las nuevas tecnologías. Quizás adoptan el título de modelos, pero no lo son.



Yo prefiero estar en una escuela, recibir la capacitación terminar todo el programa de estudios, vivir la experiencia de estar en eventos, siempre se va a requerir invertir tiempo y dinero en lo que vayas a hacer en la vida. El imaginario que tienen sobre que los modelos es que no pensamos. La mayoría de nuestros estudiantes estudian en universidades de prestigio en Colombia y tienen unas carreras maravillosas. Estamos formando un semillero de personas íntegras. Hay que entender que para ayudar a los demás “El alma no tiene color”.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portaafolio