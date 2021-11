Archivo particular

El Gimnasio Campestre cumple 75 años de historia. “Ya son casi ocho décadas trabajando por una educación que propenda por el buen entendimiento de la libertad, por el respeto y mejoramiento de nuestra democracia, por la construcción de vidas enmarcadas en principios éticos y por la formación de caballeros con la vocación de transformar positivamente a la sociedad y contribuir con su crecimiento”, manifiesta Alejandro Noguera, Rector del Gimnasio Campestre.



En el marco de este aniversario, el pasado mes de mayo el Colegio recibió la distinción ACE Learning por parte de NEASC (New England Association of Schools and Colleges), un reconocimiento que solo se le ha concedido a 170 colegios en el mundo que cumplen con los más altos estándares de calidad a educativa a nivel internacional, y que da cuenta de su pertinencia y profundidad.

Entre los egresados gimnasianos se destacan personalidades de la vida nacional como Luis Alberto Moreno, ex presidente del BID; José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda y Crédito Público; Francisco Samper, CEO de MullenLowe Group Latinoamérica; Marcelo Arbeláez y Juan Pablo Ruiz, primeros colombianos en alcanzar la cima del monte Everest; David Luna, Ex Ministro de las TIC; Leonardo Villar Gómez, Gerente del Banco de la República; Jorge León Dub, Cofundador de Quala y Presidente del grupo Bretano; Juan Fernando Fonseca, compositor musical y artista; Carlos Gómez Restrepo, Decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y Miguel Largacha Martínez, Presidente de Porvenir.