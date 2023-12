Los mitos y verdades sobre el consumo de gluten y sus efectos en la salud

El gluten es un conjunto de proteínas presente en alimentos como la cerveza, el pan, pasteles y cereales. Y hoy en día es normal ver innumerables campañas promoviendo productos 'libres de gluten', pues se considera más saludable.



Sin embargo, la nutricionista Ana Victoria Pardo, afiliada a Colsanitas, destaca que, dependiendo de las circunstancias, se debe prescindir del gluten y en otras ocasiones resulta ser un riesgo para la salud no consumirlo.



De acuerdo con la nutricionista, el gluten se encuentra en granos como el trigo, la cebada, el centeno, el triticale (cruce entre trigo y centeno) y la avena.



Este conjunto de proteínas se digiere en el tracto digestivo de manera similar a otros presentes en huevos o carnes, generando proteínas resultantes que se unen con otras sustancias en el organismo para producir vitaminas. Sin embargo, en casos de patologías relacionadas con el gluten, este proceso puede no completarse, presentando características autoinmunes, alérgicas o no autoinmunes.



Según menciona la experta: "Diagnosticar estas patologías no es tarea sencilla, implica exámenes específicos y supervisión médica para considerar la eliminación del gluten".



Creencias falsas sobre el gluten

Estas son creencias comunes sobre el gluten que la nutricionista señala como falsas:



1. "El gluten se acumula en el estómago y forma gusanos": esto es falso porque "el ácido clorhídrico estomacal descompone el gluten en aminoácidos en la vía metabólica de las proteínas al llegar al intestino".



2. "El gluten es exclusivo del trigo": no es cierto, "es una proteína vegetal que se encuentra en otros cereales como la cebada, el centeno, el triticale y la avena".



3. "El gluten es perjudicial para la salud de todas las personas": para Pardo solo quienes padecen ciertas afecciones deben evitarlo.



4. "Consumir gluten provoca aumento de peso": sobre esto la experta dice que no hay respaldo científico. "El aumento de peso se asocia más con el consumo excesivo de alimentos ricos en gluten ultraprocesados que con alimentos con la proteína en una dieta equilibrada", añadió.



