Hábitos que debe tener en la mañana para dormir bien por la noche, según expertos

Existen hábitos matutinos muy sencillos, pero poderosos para activarse por las mañanas. Quizá no sabía que lo que hace recién se despierta definirá la calidad de sueño que tiene por las noches. En ese sentido, le explicaremos lo que dicen los expertos al respecto, acompañado de algunas recomendaciones sobre el tema.

Hay pocas sensaciones tan placenteras como poder iniciar el día con la energía suficiente y buen ánimo, pero esto no se consigue como por arte de magia, sobretodo si es una persona que prefiere levantarse un poco más tarde. La buena noticia es que hay algunos consejos para lograrlo que puede poner a la práctica de inmediato.

Para comenzar, debe saber que tener una buena calidad de sueño beneficia a todos los aspectos de nuestro cuerpo de una forma u otra: tanto en el equilibrio molecular como en la parte de energía, la función intelectual, el estado de alerta y el estado de ánimo", dijo el Dr. Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico del NIH. De ahí la importancia de hacer todo lo necesario para descansar bien durante la noche.

Hábitos por las mañanas para dormir bien por la noche



De acuerdo con lo declarado por Chelsie Rohrscheib, especialista en sueño y profesora asistente de investigación en la Universidad de Buffalo, Universidad Estatal de Nueva York a HuffPost estos son los mejores hábitos que puede adoptar por la mañana para dormir bien por las noches.

Un buen descanso le ayudará sentirse con mejor ánimo y más energía por las mañanas iStock

1. No hacer actividades que no estén relacionadas con el sueño y la intimidad en la cama



La especialista señala que es recomendable que en cuanto se despierte se levante de la cama y comience con su día. “Nunca me quedo en la cama ni hago actividades que no estén relacionadas con el sueño y la intimidad. Esto significa que cuando me despierto, me levanto inmediatamente y me voy a otro lugar de mi casa”, dijo Chelsie Rohrscheib.



Este sencillo hábito es fundamental para mantener la asociación del cerebro respecto a que la cama es para dormir y descansar.



2. Iluminar la habitación



La oscuridad beneficia la producción de melatonina en el cerebro, lo cual le indica que es hora de dormir. Por el contrario, una habitación bien iluminada le permite saber a su cuerpo que es momento de activarse y comenzar la jornada.

​​3. Tener un horario constante de sueño



Dormir y despertar siempre a la misma hora es muy importante para potenciar la calidad del sueño. La recomendación es adoptar este buen hábito incluso los fines de semana.

4. Exponerse a la luz natural



Otro de los hábitos para conseguir un buen descanso por la noche, es exponer a la luz natural. La experta sugiere que después de media hora de despertarse es buena idea tomar un poco de sol, ya sea a través de una ventana o mediante un paseo matutino. “La luz durante el día es muy importante para mantener bien regulado nuestro ritmo circadiano.



Los estudios han demostrado que la falta de exposición a la luz solar puede reducir la calidad del sueño, contribuir al insomnio e impactar negativamente en el estado de ánimo”, acota.



5. Ejercitarse por la mañana



Activarse lo más pronto posible le indica al cerebro que el día ha comenzado y una manera muy saludable de hacerlo es mediante el ejercicio. No es necesario hacer una rutina intensa en el gimnasio, la especialista señala que incluso un paseo con el perro es ideal para conseguir esta misión.



