Herbalife Nutrition cumple 20 años en Colombia

Archivo particular

Personas, decididas a emprender, que invitaban a potenciales clientes a reuniones en casas, salones comunales y hoteles en Bogotá para contarles sobre nuevos productos nutricionales y una nueva oportunidad de negocio independiente, fueron los elementos que marcaron el inicio de lo que más tarde se expandiría a numerosas reuniones en las principales ciudades del país y, con el paso de los años, a más de mil municipios colombianos.

A inicios del siglo XXI, la sociedad colombiana no tenía mucho conocimiento acerca de cómo construir y mantener hábitos saludables y una alimentación balanceada; por ejemplo, no había claridad sobre cómo evitar el exceso de azúcares, grasas o carbohidratos. En 2005, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) encontró que el 45% de la población adulta que se encontraba entre los 18 a 64 años tenía sobrepeso.

Frente a la actividad física, el panorama era similar en ese entonces. La misma encuesta reveló que el 47% de los adultos entre 18 a 64 años no realizaba el mínimo de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de al menos 150 minutos semanales.

ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE

Durante estos 20 años de presencia en el país, Herbalife Nutrition ha tenido como objetivo principal contribuir a la construcción de un país más activo y con hábitos saludables. “Nuestra misión ha sido la de compartir con los colombianos información acerca de la alimentación y la actividad física para crear conciencia acerca de la importancia de comer balanceado y de mantenerse activos para mejorar la calidad de vida”, señala Andrés Peñuela, director de Herbalife Nutrition Colombia.

Es por esto por lo que la compañía se ha enfocado en desarrollar productos que permitan a los colombianos complementar su alimentación en cualquier momento del día, manteniendo el equilibrio entre la nutrición balanceada y la actividad física regular.

“Compartir información acerca de nutrición y actividad física es una gran responsabilidad, pues buscamos que más personas se concienticen acerca de la importancia de comer balanceado y de mantenerse activos para generar mayor calidad de vida. Lo más interesante es ver cómo cada día más personas se informan, generan cambios de hábitos y lo que es mejor, la practican”, asegura Clara Valderrama, Nutricionista Dietista e integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition.

EL DEPORTE

Carlos Ulloa, Médico Deportólogo e integrante del Consejo Consultor de Nutriciónistas de Herbalife Nutrition, comenta que el panorama para la práctica de la actividad física en el país no era muy favorable. “Hace 20 años, la sociedad colombiana no encontraba tantas facilidades para realizar actividad física, los espacios eran reducidos y no se promovía la práctica del deporte”, comenta Ulloa.

Pensando en esto, Herbalife Nutrition, a través de diferentes acciones ha resaltado la importancia del deporte para mantener un estilo de vida activo y saludable, buscando mayor conciencia en los colombianos. “Durante 7 años consecutivos, hemos sido los patrocinadores principales de la Expedición Bodytech 10K; hemos patrocinado a destacados deportistas como Juan Guillermo Cuadrado y Camila Osorio y, a través de nuestro Programa +Deporte +Futuro, hemos apoyado la práctica del fútbol en niños y niñas durante más de 10 años”, destaca Peñuela.

EMPRENDIMIENTO

La posibilidad de emprender con una oportunidad de negocio independiente atractiva es otra de las características de las dos décadas de la compañía en el país. Actualmente existen más de 90 mil Distribuidores Independientes, de los cuales, aproximadamente 6 mil desarrollan el negocio independiente a tiempo completo; 70% son mujeres y el 30% son hombres. En términos de edades, las personas entre 25 a 44 años ocupan el mayor porcentaje, con un 61%, seguido de 45 a 64 años con 29%. Esto evidencia que Herbalife Nutrition ofrece una oportunidad de generar ingresos adicionales para cualquier persona, mayor de edad, que esté interesada en emprender su negocio independiente.

Finalmente, Andrés Peñuela afirma con entusiasmo que la compañía está en una trayectoria de crecimiento para los años venideros, gracias al aumento de la adopción de mejores hábitos de vida y la implementación que hemos alcanzado en la mejora y modernización de nuestro canal de venta digital.