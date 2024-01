El secreto del hombre humilde de New Hampshire que cuidaba casas rodantes

Un anciano de 82 años, encargado de un parque de casas rodantes en New Hampshire, ubicada entre Vermont y Massachusetts, llevaba una vida modesta pero dejó tras de sí un secreto asombroso: era un multimillonario.





Se trata de Geoffrey Holt, a quien los residentes lo veían por la ciudad con ropa desgastada cortando el césped, yendo a la tienda de conveniencia, estacionado en la calle principal leyendo un periódico o simplemente observando el tráfico pasar.



Aunque realizaba trabajos ocasionales, raramente salía de la ciudad. A pesar de haber enseñado educación vial, Holt había renunciado a conducir, optando por la bicicleta y, eventualmente, por la cortadora de césped.



Su casa móvil estaba prácticamente desprovista de muebles: sin televisión ni computadora, solo las patas de la cama atravesaban el suelo.



"Tenía lo que quería, pero no quería mucho", comentó Edwin "Smokey" Smith, su mejor amigo y antiguo empleador.



La sorpresa se conoció tras la muerte de Holt a principios de 2023. Tenía una fortuna y decidió legar todo a la comunidad de 4,200 personas en la que vivía.



Su testamento decía que $3.8 millones para beneficiar a Hinsdale en áreas como educación, salud, recreación y cultura.

"No creo que nadie tuviera idea de que tenía tanto éxito", expresó Steve Diorio, presidente del consejo de selección de la ciudad.



Desde la notificación en septiembre de 2023, no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal para discutir ideas sobre cómo utilizar el dinero. Algunos residentes han propuesto mejorar el reloj del ayuntamiento, restaurar edificios o incluso adquirir una nueva máquina de conteo de votos en honor a Holt, un devoto votante. Otra opción es la creación de un curso de educación vial en línea.



Según se supo, las organizaciones pueden solicitar subvenciones a través de un fideicomiso en la New Hampshire Charitable Foundation, generando aproximadamente $150,000 al año en intereses.



Por su parte, el amigo cercano de Holt, Smith, quien se convirtió en albacea de su patrimonio, descubrió la fortuna del anciano en los últimos años. Sabía de los variados intereses de Holt, desde la colección de modelos de autos y trenes hasta libros sobre historia, con una inclinación por Henry Ford y la Segunda Guerra Mundial. Holt también poseía una extensa colección de discos, que incluía obras de Händel y Mozart.





Smith también estaba al tanto de las inversiones de Holt, quien solía encontrar tranquilidad junto a un arroyo mientras estudiaba publicaciones financieras.



Cuando Holt expresó dudas sobre qué hacer con su dinero, Smith sugirió que recordara a la ciudad que tanto amaba.



