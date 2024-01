Mostró cómo viajan las mascotas dentro de un avión y alarmó a todos: 'No lo hagan'

Un hombre que trabaja en un aeropuerto mostró el compartimento de los aviones en el que viajan los animales. Así, hizo un llamado a la gente a no exponer a sus mascotas de esa forma, dado que, desde su perspectiva, “la pasan fatal”.



A través de un video para su cuenta de TikTok @diegomatthaus, enseñó las imágenes de varios perros que no habían pasado un buen viaje después de que los trasladaran en la bodega de la aeronave. “Por esto no me gusta que la gente viaje con sus perros, miren cómo está temblando este, pobrecito”, dijo.

En el clip se ve que los canes están en una especie de jaulas, junto a decenas de maletas, en espera de llegar a su destino. Mientras tanto, escuchan el sonido de las turbinas del vehículo aéreo y, aunque aseguró que se les trata con cuidado, son sometidos a un estrés constante por el ajetreo.



¿Cómo es el viaje de un perro en avión?



Hay muchas aerolíneas que permiten llevar a los cachorros en cabina, pero todo depende del tamaño de estos. Por eso, a veces es necesario llevarlos en otros lugares.



El tiktoker detalló que las aeronaves tienen un sistema de calefacción o aire acondicionado, según se necesite, para mantenerlos a salvo. No obstante, en su opinión, el riesgo es más emocional que físico. “Miren qué mal la pasan aquí encerrados durante horas… no lo hagan a menos que sea muy necesario, por favor”, recalcó.



Por su parte, la comunidad virtual no desaprovechó la oportunidad de expresar su opinión. El posteo acumuló poco más de seis millones de reproducciones, así como cientos de comentarios de gente que criticó el llevar mascotas en un vuelo. Muchos consideraron que, si no se puede llevar al animal en cabina, es mejor no exponerlos: “Tienen que ir con sus dueños”; “El sonido del avión es desagradable para ellos”; “Deben existir los aviones pet friendly ya mismo”.



