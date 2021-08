Inicia WEF Caribe 2021 “Trasciende”

Harbben Arora, fundadora del Women Economic Forum global, Tonni Ann Brodber, representante de ONU Mujeres en el Caribe e Isabelle Durant, Secretaria General Interina de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo lideraron la jornada de apertura del Women Economic Forum Caribbean 2021 -Trasciende, un evento que promete unir liderazgos e iniciativas para seguir avanzando en el empoderamiento de las mujeres del Caribe como líderes y emprendedoras.



(Mujeres, las llamadas a multiplicar los emprendimientos STEM).

Con la participación de speakers como Angie Martínez, Embajadora de República Dominicana en Jamaica y Lucy Crespo, CEO en Puerto Rico Science, Technology & Research Trust, se desarrolló la agenda académica alrededor del Liderazgo y la Competitividad, una de las temáticas preparada para la primera jornada del WEF Caribe.



(El Caribe, escenario de la próxima versión del Women Economic Forum).



“El empoderamiento de la mujer es equivalente al aumento de su productividad y esto conduce al crecimiento económico y, por ende, a la prosperidad; lo cual propicia la equidad y promueve el bienestar. Con esta premisa del Foro Económico Mundial esperamos a nuestra comunidad de mujeres conectadas durante los cuatro días del evento para que trasciendan y se conviertan en gestoras del cambio del tejido empresarial y social del Caribe”, expresa Johanna Salgado, Directora del Women Economic Forum Caribbean.



El WEF, en su primera versión para el Caribe, inicia con una comunidad de más de 10.000 participantes registrados en wefcaribbean.com/live, sumado a las más de 20 mil personas que siguen las redes y que podrán ver las transmisiones que se compartirán por Facebook Live, Twitter y Youtube.



El WEF Caribe es organizado por Women in Business y MET Community, con el apoyo del Women Economic Forum Global y All Ladies League. Para que el evento fuera posible, se recibió el respaldo de organismos multilaterales como ONU Mujeres y USAID, organizaciones como el Global Entrepreneurship Network, Kiva, el Congreso Hispanoamericano de Negocios, REUNE y Women Entrepreneurs Network of the Caribbean. Además de los gobiernos de Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, entre otros.



A la red de apoyo se sumaron entidades públicas y privadas entre las que se encuentran el Fideicomiso para Ciencia Tecnología e Investigación de Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas, VAV Capital, Discovery, Volvo, Banco Popular, Carolina Herrera, Pizzolante, Dreyfous, entre otras reconocidas marcas.



El WEF Caribe, que se extenderá hasta el 27 de agosto, incluye dentro de su agenda más de 100 sesiones entre conferencias, paneles, workshops y masterclasses, lideradas por más de 200 panelistas de primer nivel. Temáticas como Educación y Ciencia, Ética y Sostenibilidad, Innovación y Tecnología y Políticas Públicas, harán parte de la agenda para los próximos días.



#WEFCaribe tendrá lugar en la plataforma wefcaribbean.com/live y su sede presencial será el Capitolio de San Juan de Puerto Rico.