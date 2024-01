Estos son los síntomas de la variante JN.1 del covid-19 que ya está en Colombia

Recientemente, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que desde diciembre la variante JN.1 del covid-19 ya está circulando en territorio colombiano, que, según registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha comenzado a esparcirse en gran parte del mundo.

Esta última variante es declarada de interés por la OMS, dado que es la variante dominante en Estados Unidos y responsable del pico de contagios que se presenta en el hemisferio norte, como en Europa, en la época invernal.



Cabe recordar que las variantes de ómicron tienen una alta capacidad de contagio, pero baja capacidad de producir enfermedad, hospitalización y muerte.



Covid- 19.

¿Qué se sabe de esta variante?

Esta nueva variante, según estiman expertos en salud, fue descubierta entre agosto y noviembre del 2023. Desde entonces, lo más llamativo ha sido su rápida propagación, pues se ha registrado su existencia en alrededor de 43 países.



"Con la llegada del invierno en el hemisferio norte, JN.1 podría aumentar la carga de infecciones respiratorias en muchos países", advirtió la OMS en un comunicado, en el que advirtió que está monitoreando continuamente la evidencia y actualizará la evaluación de riesgos JN.1 según sea lo adecuado.

Covid. Archivo

Sin embargo, hasta el momento los expertos confirmaron que las vacunas actuales siguen siendo muy efectivas contra enfermedades graves y, por lo tanto, el riesgo es menor.



Síntomas

Según la OMS, los síntomas que causa la JN.1 no son tan fuertes como los de otras variantes (fiebre, tos, dificultad para respirar, debilidad, etc.).



El organismo internacional de salud señaló que mientras otras variantes tienen el potencial de causar aumentos repentinos de infecciones, actualmente la gravedad de la enfermedad relacionada no será mayor en comparación con otras variantes.



Esta variante, aseguran los expertos, podría causar dolores de cabeza, de garganta y congestión nasal. Sin embargo, resaltaron que es necesario contar con el esquema de vacunación pertinente para evitar alguna complicación.



