‘Hay una deuda por más mujeres en junta del Emisor’

Gloria Valencia Cadavid es una periodista que por tres décadas realizó cobertura de los temas financieros, bursátiles y monetarios para medios de comunicación, incluido Portafolio, y en ese sentido estuvo al tanto del desarrollo institucional del Banco de la República y, en particular, de la Junta Directiva.



En el marco de los 100 años del banco central colombiano, recopiló información sobre los momentos previos y actuales del órgano de decisión del Emisor, que plasmó en su libro Junta Directiva del Banco de la República.



¿Qué refleja el libro de los recientes 30 años del Emisor?



Contar la historia de la Junta Directiva como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia a partir de la Constitución del 91 y su contribución al país en el tema económico, y qué significaba tener una institución independiente del Ejecutivo y el Legislativo.



¿Cuáles fueron los aciertos que le dio la Constitución al banco central?



La independencia del Gobierno y del Legislativo y no solo en el aspecto técnico, sino administrativo. Eso quería decir que las decisiones que tomara la junta eran robustas, con argumentos técnicos, que no podrían ser objeto de controversia en materia política. Esa independencia, que se refleja en el nombramiento de los codirectores, es, digamos, la mayor fortaleza que se le dio en la Constitución.



La elección de los codirectores por periodos que van en la mitad de los gobiernos le permitía a la junta que no fuera elegida siempre toda completa por los presidentes. Claro que eso tampoco se ha cumplido a cabalidad por circunstancias que no fueron contempladas, y algunos gobiernos han tenido que elegir más de los dos codirectores, que originalmente contemplaron los constituyentes.



Otros elementos importantes fueron las responsabilidades que se le atribuyeron, de mantener el poder adquisitivo de la moneda, preservar la moneda sana, o sea, tener la inflación controlada.



¿Aun con el ministro de Hacienda dentro de la Junta Directiva?



El ministro debe aparecer para que haya coordinación entre las políticas monetaria y fiscal. Esa fue la tesis que triunfó. Que fuera el ministro de Hacienda el que asistiera para que hiciera esa articulación con el Gobierno y que tuviera voz y voto como cualquiera de los seis miembros.



¿Cuáles han sido los principales aportes del Banco al país?



Mantener el poder adquisitivo de la moneda, una moneda sana y bajar la inflación. Eso fue un aporte enorme, porque cuando arrancó la junta, a partir de la Constitución, Colombia tenía una inflación del 27%.



Se diseñaron instrumentos de política monetaria para bajar la inflación y se logró, y luego se diseñó un nivel de inflación, objetivo que fue muy trascendental para que el país entendiera por qué era tan importante tener una inflación baja y llegar a una meta objetiva del 3% y eso se logró.



A muchos se les olvidó que tuvimos inflaciones altas con las consecuencias por los trastornos económicos que genera una inflación alta. La junta ganó en confianza, en credibilidad, porque manejó con independencia las decisiones que tomó.



¿Qué gobiernos y presidentes son los que más se han inmiscuido en las decisiones del Emisor?



Eso se ha dado muchísimo y en el libro queda visto.



En el gobierno de Ernesto Samper se intentó presentar reformas a algunos temas en materia cambiaria y él mismo lo reconoció. Los gobiernos de turno siempre cuestionan decisiones del banco pero en el Congreso, en esa primera etapa, también hubo intentos de hacerlo. Pero yo creo que fue el expresidente Álvaro Uribe el que más expresó públicamente sus desacuerdos y lanzaba indirectas con frecuencia.



El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla mostró su desacuerdo con que la Junta Directiva no comenzará a bajar las tasas el 31 de octubre...



Otros ministros han expresado desacuerdos con decisiones de la Junta e incluso algún codirector también lo hizo y es muy diciente lo que hizo el exministro Roberto Junguito en una ocasión cuando puso a toda la junta frente a los periodistas a que explicaran por qué habían tomado una decisión que a él no le gustó y se fue del sitio.



¿Pese a los avances, hacen falta más mujeres en la junta?



Hay avances en el tema de género. En la primera Junta fue evidente la participación de la mujer con María Mercedes Cuéllar, una súpercodirectora, con todas las credenciales. Luego pasaron muchos años tras su salida y fue mucho después con la elección de Ana Fernanda Maiguashca, que fue la segunda mujer en llegar a la junta. Luego Carolina Soto, Bibiana Taboada y ahora Olga Lucía Acosta. Yo creo que todavía estamos en deuda con la presencia de más mujeres en la junta.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista de Portafolio