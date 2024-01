La ciencia recreó a Lucy, la chimpancé más famosa de la historia

Su nombre se lo debe a una canción de Los Beatles. Ya imaginará cuál. La chimpancé Lucy fue un hallazgo de un grupo de paleontólogos hace 50 años, a finales de 1974, en la región de Afar, en Etiopía, y llamó la atención por sus características.

El equipo de paleontólogos que se encontró con los restos óseos bautizó a esta especie como Australopithecus afarensis, que significa simio del sur de la región de Afar. El líder de la operación era Donald Johanson y estaba acompañado por los franceses Yves Coppens y Maurice Taieb.

Cómo era Lucy

Resultó en ese entonces muy llamativo que el codo, el trozo de mandíbula y las vértebras que encontraron de Lucy tenían 3,2 millones de años de antigüedad. Por eso, se dieron a la tarea de investigarlo, e infirieron que se trataba de un esqueleto femenino.

Su nombre surgió de esa misma noche, cuando uno de los miembros del equipo puso la canción "Lucy in the sky with diamonds", de la legendaria banda Los Beatles. El resto ya lo sabemos.

El esqueleto que habían encontrado medía 1,10 metros de altura y tenía 28 kilos de peso, además de que tenía una capacidad cerebral parecida a la de los chimpancés actuales.

Así se ve la escultura de Lucy Czekaj, A. Pękalski - Jagiellonian University

Dada la importancia de este hallazgo, el Centro de Educación de la naturaleza de la Universidad Jaquelónica de Cracovia, en Polonia, decidió recrear su imagen a través de la escultora Ewa Stawiarska.

La artista que pertenece a la empresa Kamuk Piotr Menducky estudió el esqueleto para armar un boceto de acero, luego realizó un prototipo del esqueleto interno con plastilina y arcilla de modelar para los detalles, y luego agregarle capas de silicona además de pelo para terminar de recrear a la figura.

La escultura de Lucy será expuesta junto a un neandertal y un Homo erectus.

EMILIA GAGLIARDO

Para Portafolio