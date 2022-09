La mujer detrás del foro de equidad de género más grande de la región

El mundo requiere de más empresarias, políticas, deportistas, científicas o astronautas, algo que no solo se debe a un compromiso social, sino a una necesidad por construir sociedades más justas e igualitarias. Sin embargo, los retos en cuanto a equidad de género son cada vez mayores y para enfrentarlos cada tanto aparece en la historia, mujeres como Nadia Sánchez, la colombiana que está detrás de uno de los foros más grandes de empoderamiento de niñas y mujeres latinoamericanas: el She Is Global Forum.



Durante los cuatro años en los que se realizó este evento ya ha impactado a más de 5.000 mujeres, por lo que en este 2022, busca ser un hito histórico y sin precedentes que logré crear un ecosistema de inspiración, de motivación y de unión en el que todos los sectores se involucren para hacer “posible lo imposible”, como suele repetir tantas veces la líder y emprendedora que dejó su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos para fundar She Is, la fundación que se encarga de organizar el foro y que tiene toda una serie de proyectos que buscan el empoderamiento económico y la inclusión social de mujeres y niñas en más de cinco países de LATAM.

“Entendí que mi propósito de vida era servir y generar proyectos de impacto que transformen la vida de mujeres y niñas. Por eso algún día tomé la decisión de dejar mi zona de confort para venir a Colombia con una apuesta social, con programas titánicos como el de Ella es Astronauta o los centros de empoderamiento, pero también con el objetivo de crear el foro más grande de Latinoamérica en equidad de género”, señala Sánchez.

Actualmente esta organización es reconocida internacionalmente por sus cuatro líneas de acción que buscan impulsar el liderazgo, atender a todo tipo de violencias, construir la paz y generar el empoderamiento sostenible en este género. Siendo una de las de mayor impacto, su programa Ella es Astronauta, con el que hace poco más de 35 niñas colombianas y 55 de República Dominicana, Costa Rica, Perú y Ecuador, tuvieron la oportunidad durante 5 meses de recibir clases semanales como parte de un programa de formación en materias STEAM y en el que crearon su propio proyecto de emprendimiento, para luego viajar al Space Center de la NASA en donde ingenieras y astronautas las estaban esperando para fortalecer sus conocimientos por medio de prácticas reales, recorridos y clases teóricas.

Durante seis años, estos programas han beneficiado a más de 15.800 mujeres y 235 niñas, en parte fue esto y su trayectoria que llevaron a Nadia Sánchez a ser condecorada en más de 10 países y obtener reconocimientos como una de las emprendedoras más influyentes y con impacto tanto por el Banco Mundial, la Casa Blanca, desde donde acompañó al expresidente Barack Obama a la cumbre mundial de emprendimiento en Kenia, entre otras entidades. Sin olvidar que recibió una mención como una de las 60 líderes más importantes del mundo por la organización WORLD WOMAN FOUNDATION en el gran toque de campana de la bolsa de valores NASDAQ.

La directiva resalta que su objetivo con el foro es que llegué a millones de mujeres alrededor del mundo y se convierta en un movimiento global, ya que con el mismo, no solo está sensibilizando y concientizando sobre la importancia de romper estereotipos, si no que también está generando buenas prácticas de equidad de género, “para que todos vibren en un mismo sentido, que es tener en el ADN de cada uno la igualdad de género, y que este tema no se haga por obligación”.

Para este año, el evento se celebrará los días 9, 10 y 11 de noviembre en el Hotel Hilton de Cartagena y su concepto será “Women of the Future”, en donde reconocidas líderes y empresarias en el mundo, hablarán sobre las tecnologías y la educación STEAM, buscando entender el rol de la mujer en diversas áreas y, pensando en que el futuro del mundo sea un 50% de hombres y un 50% de mujeres en cada uno de los sectores.