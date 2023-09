'Un sueño hecho realidad': habla hombre que se 'convirtió' en perro

Recientemente, se dio a conocer la historia de 'Toco', el hombre que pagó casi 12.000 euros (más 50 millones de pesos) para cumplir su sueño de convertirse en perro, más específicamente, en un rouge collie.

A pesar de que esta persona no ha querido revelar su identidad, dio su primera entrevista para la agencia EFE.



"Desde que era niño, tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad", reveló.



Además, mencionó que el traje lo fabricó una empresa de efectos especiales de su país llamada Zeppet, la cual logró hacer que el perro se viera lo más realista posible. Además, este hace que su cuerpo de ser humano pase totalmente desapercibido.



A pesar de que haya ganado gran reconocimiento en redes sociales, también mencionó que se ha topado con detractores a su estilo de vida: "Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo".

'Toco' afirma que su estilo de vida puede ser visto como "anormal" para muchos, y ,por ello, ha decidido no revelar su verdadera identidad.



"Aunque mi sueño ya se ha hecho realidad, es una pena si no hago ninguna actividad con el traje, por eso me lo pongo para hacer vídeos y disfrutar", espetó.



