El inquietante suceso que predijo el nuevo Nostradamus y que vaticina para el 2024

Athos Salomé es un parapsicólogo brasileño mejor conocido por sus predicciones respecto a lo que le depara al mundo. De hecho, su popularidad lo ha llevado a autoproclamarse como el 'nuevo Nostradamus'.



(Lea más: Los signos que tienen más probabilidad de ganar la lotería; esto dice la IA)

Algunas de las profecías que se le han atribuido incluyen hechos como la llegada de la pandemia de covid-19, que Argentina ganaría su tercera copa del Mundo y el terremoto más reciente que tuvo lugar en Japón. Sin embargo, a esta lista se suma un nuevo augurio que, según sus pronósticos, ocurría en lo que queda de este año bisiesto.

Según Salomé, este 2024 "un temible virus emergerá del helado abismo del Polo Sur, superando en desolación y consecuencias a la odiada pandemia del covid -19".

(Vea: Los trabajos que sobrevivirán a la inteligencia artificial, según Bill Gates)

Nuevo Nostradamus Redes sociales

(Lea más: La ciencia lo explica: profecías de Nostradamus y Baba Vanga que no se cumplieron)

El vidente ha agregado que "si esta nueva plaga no es contenida, desatará un torbellino de dolor, devastación mental y física, muerte... será la nefasta guadaña que oscurecerá los anales de la historia".

El 'nuevo Nostradamus' apunta a que este supuesto virus podría rediseñar el cómo se percibe la vida en la Tierra. Sin embargo, destaca que está en manos de los científicos prevenir un acontecimiento de este tipo.

Cabe recordar que estas profecías no cuentan con una base científica que respalde que algo así pueda llegar a ocurrir, por lo que esta información no está confirmada y puede que no ocurran.

(Lea más: La historia del ejecutivo que hace 70 años predijo la existencia de los celulares)

PORTAFOLIO