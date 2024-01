Las 3 palabras que debe usar cuando una persona es grosera con usted, según una experta

Hay ocasiones en las que, el humor o la personalidad de las personas es demasiado ácido, algo que provoca que incurran en actitudes poco amables y hasta descorteses. Ante ello, la mayoría de los individuos no sabe cómo reaccionar, pues, si se continúa con el ambiente de hostilidad, la situación podría escalar a un nivel de agresión física y esto es lo que menos se desea al momento de desenvolverse en un entorno social.



De hecho, de acuerdo con un artículo publicado por la revista UNAM Global, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si utilizamos groserías en una situación de amenaza, lo más probable es que no nos ayuden, “ni tampoco tomemos una decisión efectiva para manejarla”.



En cambio, si no se pone un alto sutil, es muy probable que el interlocutor interprete esto como una luz verde para todos los insultos o comentarios incómodos que se le puedan ocurrir dirigidos a su persona, por lo cual siempre es necesario utilizar alguna frase para confrontar al atacante, pero ¿cuál es la ideal?



Esta es la frase que dejará sin palabras a una persona grosera

En vista de que resulta complicado el hecho de pensar en una respuesta para cada situación incómoda en la que lo pueda sumergir una persona grosera, Sara Jane Ho, experta en etiqueta formada en Harvard, dio a conocer una frase simple que en realidad sirve para todos los escenarios gracias a su contenido genérico. Si bien no es una ofensa de vuelta, sí que puede dejar en ridículo a quien se atrevió a ofenderle.





De acuerdo con la experta, en caso de que sea el destinatario de un comentario atrevido o grosero, la mejor manera de contrarrestarlo es con amabilidad y una sincera, pero profunda pregunta, la cual es “¿te encuentras bien?”.



Estas tres sencillas palabras indican a su interlocutor que su comentario no sólo no ha sido tomado como algo serio, sino que usted no se encuentra dispuesto a dejar que lo pisotee, algo que seguramente le pondrá un alto a futuras ofensas.



La especialista de Harvard agrega que es importante que el tono al formular esta pregunta sea de angustia y no de ironía, ya que con esto se demuestra una genuina preocupación por el estado de la persona que quiso sacarlo de sus casillas, algo que además podría ser catalogado como una “bofetada con guante blanco”.