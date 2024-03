¿Las conoce? Estas son las mejores playas del mundo, según TripAdvisor

TripAdvisor, una de las plataformas de turismo más reconocidas del mundo, enlistó para este año al listado a las mejores playas del 2023.

"El título 'Best of the Best de los Travelers Choice Awards' celebra el más alto nivel de excelencia en viajes. Se otorga a quienes reciben un gran volumen de críticas y opiniones extraordinarias de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. De nuestros ocho millones de listados, menos del 1 % logra este hito", dice la plataforma en su portal.



Estas fueron las playas escogidas como las mejores del mundo en 2023.



1. Praia da Falésia, Portugal

"Praia da Falésia es conocida por sus espectaculares acantilados, arenas doradas y aguas azules brillantes. Tome el sol en la enorme costa, nade o practique body surf en las olas, o pasee por el sendero panorámico en la cima de los acantilados y contemple las increíbles vistas. La playa ha sido galardonada con el reconocimiento de Bandera Azul por su limpieza, además hay baños, un snack bar y es de fácil acceso en transporte público", reseña TripAdvisor.



2. Spiaggia dei Conigli, Italia

La plataforma la describe así: "Aguas increíblemente azules y arena blanca crean el escenario en Spiaggia dei Conigli. Es una playa tranquila, perfecta para relajarse, tomar el sol y nadar. Hay mucha vida marina para observar, e incluso es posible que veas algo de vida silvestre en la costa. El estacionamiento es gratuito y es fácil llegar en transporte público".



3. Playa de La Cancha, España

"La Playa de La Concha es un lugar emblemático de la ciudad, con una enorme costa de arena y aguas cristalinas y azules. El ambiente es animado y es un gran lugar para familias. Hay mucho que hacer, desde surfear hasta nadar y más. Asegúrese de traer su cámara: las vistas panorámicas son de otro nivel", reseña TripAdvisor.



4. Playa Ka'anapali, Hawaii

"Con sus suaves olas, suave arena y aguas azules, fácilmente podrías pasar todo el día relajándote en la playa de Ka'anapali, pero hay mucho que hacer. Nade o practique snorkel y luego visite el mercado de artesanía local. La playa es de fácil acceso y también cuenta con baños públicos y comercios cercanos. Consejo profesional: llegue temprano en la mañana para disfrutar del ambiente tranquilo y quédese para contemplar la impresionante puesta de sol", se menciona en la plataforma.



5. Playa de la Bahía de Gracia, Islas Turcas y Caicos

"Grace Bay Beach es un lugar pintoresco con arena blanca y aguas azules brillantes. Relájese en la orilla, nade en el mar en calma, pruebe algunos deportes acuáticos: realmente puede hacerlo todo. Su barrera de coral crea condiciones perfectas para bucear y hacer snorkel (¡incluso podrías ver algunas tortugas!). Al final del día, dé un paseo por la playa y disfrute de la impresionante puesta de sol", reseña TripAdvisor.



PORTAFOLIO