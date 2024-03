Estas son las principales tradiciones que se realizan en la Semana Santa

La Semana Santa es una festividad religiosa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta celebración se lleva a cabo la última semana de Cuaresma, es decir, este 2024 irá del 24 al 31 de marzo.



Más allá de representar un periodo de reflexión y espiritualidad, en Colombia, durante esta temporada se ponen en práctica algunas tradiciones asociadas a los eventos más importantes de los últimos días de la vida del hijo de Dios.

Le contamos cuáles son esas costumbres típicas de este periodo del año.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos es la fecha que le da la bienvenida a la Semana Mayor.

Este día está asociado al momento en el que el Jesús realizó su entrada a Jerusalén. Los Evangelios narran que en ese entonces los habitantes de dicha ciudad lo recibieron con los brazos abiertos y diversas hojas de palmas.

Para conmemorar ese acontecimiento, los fieles suelen asistir a la iglesia con ramas de palma y olivo para ser bendecidos.

Semana Santa Néstor Gómez / EL TIEMPO

No comer carne roja

Según dicta la tradición católica, los días que no se come carne roja durante la Semana Santa son el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. En particular, en este último se evita el consumo de este alimento por ser considerado un día de penitencia.

Como sustituto, durante esas fechas se acostumbra comer pescado.

Pescado @juanfotosadn

Recorrido por siete iglesias

Esta práctica católica se realiza el Jueves Santo y se asocia con la conmemoración de los últimos momentos de Jesús antes de su crucifixión. Este recorrido simbólico es un acto de devoción y reflexión, así como una oportunidad para profundizar en la fe y la historia religiosa.

Semana Santa Milton Díaz - EL TIEMPO

Procesiones de Semana Santa

Desde el Martes Santo hasta el Sábado Santo, los creyentes suelen realizar cinco procesiones en homenaje a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección.

Una de las más famosas es la que tiene lugar en Popayán durante el Viernes Santo. En este día los feligreses desfilan por las calles con arreglos florales para los santos, imágenes alusivas a Jesús y mensajes.

Semana Santa EL TIEMPO

Vigilia pascual

La Vigilia Pascual se realiza en la noche del Sábado Santo durante la víspera del Domingo de Pascua. En esta ceremonia se suelen encender velas para simbolizar la resurrección de Jesús, incluyen el Cirio Pascual como recordatorio de que este volvió a la vida.

La misa que se hace para celebrar este momento se lleva a cabo antes de la medianoche.

Vigilia pascual iStock

