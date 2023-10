Recomendados Portafolio: el arte puede inspirar a un país

La más reciente novela del nobel, Mario Vargas Llosa, ‘Le dedico mi silencio’, es la historia de un hombre que soñó un país unido por la música y enloqueció queriendo escribir un libro perfecto que lo contara.



Vargas Llosa asegura que seguirá escribiendo hasta el último día de su vida: “Ojalá me alcancen las fuerzas para seguir haciéndolo”. “Eso sería mi ideal: morir en medio de una palabra que se quedó sin terminar…”, indica.

El libro, una historia ambientada en el Perú natal del autor, será su última novela porque escribir una le lleva tres o cuatro años. “Y, aunque me crea un Matusalén, no aspiro a vivir tanto. Así que he terminado esta historia, a la que le tengo mucho cariño, pero seguiré escribiendo (ahora estoy trabajando en un ensayo sobre Sartre, que tuvo mucha influencia en mi juventud) hasta el último día de mi vida”, sostiene el autor.

“He llegado a mis 87 años muy tranquilo y trabajando hasta el hartazgo. Me parece que voy a cumplir aquello de quedarme con un lapicero en la mano”, dice el escritor peruano y agrega que “me gustaría que levantara la ilusión de los peruanos que la lean. Que descubran que el Perú, ese país tan querido, fue grande y volverá a serlo si un día nos ponemos a ello”.

En la novela, Toño Azpilcueta pasa sus días entre su trabajo en un colegio, su familia y su gran pasión, la música criolla, sobre la que lleva investigando desde su juventud. Un día, una llamada le cambia la vida. Una invitación para ir a escuchar a un guitarrista desconocido, Lalo Molfino, personaje del que nadie sabe demasiado, pero de gran talento, parece confirmar todas sus intuiciones: el amor profundo que siente por los valses, marineras, polkas y huainos peruanos; tiene una razón más allá del placer de escucharlos (o bailarlos).

Tal vez lo que ocurra es que la música criolla sea, en realidad, no solo una seña de identidad de todo un país y expresión de esa actitud tan peruana de la huachafería, sino algo mucho más importante: un elemento capaz de provocar una revolución social, de derribar prejuicios y barreras raciales para unir al país entero en un abrazo fraterno y mestizo. En un país fracturado y asolado por la violencia de Sendero Luminoso, la música podría ser aquello que recuerde a todos los que conforman la sociedad que, por encima de cualquier otra cosa, son hermanos.

Las cenas de Saboreanda



Autora: María Albero

Sello: RBA

¿Es posible comer rico y sano cuando llegas a casa al final del día, tras una jornada agotadora? ¡Sí! María Albero, Saboreanda, te propone en estas páginas un sinfín de soluciones para tus cenas, platos sabrosos y fáciles, llenos de nutrientes y de color, y con todo su cariño y su pasión. ¡Se acabaron las cenas rápidas, poco saludables y aburridas! No te pierdas estas recetas sin complicaciones para tu día a día con los ingredientes que tienes en la nevera. Encontrarás platos completos para ti y menús sanos y divertidos para compartir entre dos o para sorprender a un gran grupo. El libro incluye más de 70 recetas.

Dios - La ciencia - Las pruebas



Autor: Michel-Yves Bolloré y otros

Sello: Editorial Funambulista S.L.



En este libro se revelan, al cabo de tres años de trabajo en colaboración con veinte científicos y especialistas, las pruebas modernas de la existencia de Dios. Los descubrimientos de la relatividad, de la mecánica cuántica, de la expansión del Universo y de la complejidad de la vida; llegaron uno tras otro. Con un lenguaje accesible a todos, los autores retoman, de manera apasionante, la historia de esos avances y ofrecen un panorama riguroso de las nuevas pruebas de la existencia de Dios. En los albores del siglo XX, creer en un dios creador parecía oponerse a la ciencia. ¿No sería hoy todo lo contrario?

Hábitos atómicos



Autor: James Clear

Sello: Diana

A menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica. Y llama a estas decisiones ‘hábitos atómicos’: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y los aspectos de nuestra vida.

La cueva de los huesos



Autor: Lee Berger

Sello: National Geographic



En la oscuridad más profunda, en las cámaras repletas de estalactitas del sistema de cuevas sudafricano Rising Star, el reconocido paleoantropólogo Lee Berger y su equipo de exploradores han descubierto miles de fósiles óseos pertenecientes a una especie hominina que probablemente compartió tiempo y espacio con la nuestra: el Homo naledi.

Lleno de suspenso, drama y proezas, el libro relata la aventura de Berger, en la que se atreve a sobrepasar sus límites físicos y mentales para experimentar en carne propia los mismos espacios que ocuparon estos parientes arcaicos. Su relato desafía algunos de los supuestos comunes y aceptados sobre nuestro pasado evolutivo, y sus implicaciones pueden hacer zozobrar la misma definición de lo que significa ser humano.

