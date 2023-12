¡Pilas! Lo que debe hacer en casos de intoxicación por consumo de licor adulterado

En épocas decembrinas, es muy común que en el mercado clandestino vendan licor adulterado, el cual puede generar numerosos efectos negativos en la salud.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Y es que este tipo de licor, en épocas de fin de año, son una de las causantes principales de intoxicaciones por parte de quienes adquieren y consumen estos productos, lo cual ha mantenido en alerta a las autoridades.



(Más: Prima de Navidad: consejos para saber qué hacer si no gasta todo ese dinero extra).



Tan solo en la última semana en Bogotá fueron incautadas 4.918 botellas de licor adulterado, mientras que en Barranquilla se incautaron alrededor de 5.440 botellas de estas bebidas fraudulentas.



Y si bien el Instituto Nacional de Salud no ha registrado aún ningún caso por intoxicación por consumo de licor adulterado con metanol, esto no significa que se deba bajar la guardia.

Licor adulterado Gobernación de Santander

De hecho, en el pasado periodo de vigilancia intensificada, que comprende diciembre (2022) y enero (2023), en cuanto a personas intoxicadas por licor adulterado con metanol, fueron 54 los casos reportados. De estos, 41 fallecieron, lo que representa una letalidad mayor del 70 %.



(Lea: Así se pueden utilizar las hojas de laurel para atraer la abundancia en el fin de año).



Entre los efectos nocivos de esta sustancia se encuentran desde embriaguez más rápida hasta náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación gástrica o, incluso, ceguera, estado de coma y aun la muerte. En algunos casos se presentan dolor abdominal y dificultad para respirar; aunque también pueden producirse daños en el cerebro, corazón, hígado y páncreas. La ceguera es una de las consecuencias más comunes por el consumo de estos productos.



Ante este riesgo en épocas de fin de año, tenga en cuenta los siguientes aspectos para no caer en la trampa del licor adulterado para proteger su salud y la des sus seres queridos:

Operativos contra licor adulterado. Archivo EL TIEMPO

Identificación

Si va a comprar licor, lo esencial es que lo adquiera en sitios autorizados, como tiendas de cadena reconocidas. De igual manera, siempre es importante verificar que las tapas, sellos y estampillas de las botellas estén bien puestos y que no estén manipulados o sueltos.



Otro aspecto a tener en cuenta es que la botella no tenga residuos, puntos o mugre en el fondo. Adicionalmente, si es un licor que consumo habitualmente y nota diferencias en su sabor, se recomienda dejar de beberlo.



Síntomas de una intoxicación

Entre los síntomas de una intoxicación, según la Clínica Mayo, los más comunes son confusión, vómitos, convulsiones, respiración lenta o irregular, piel azulada o pálida, temperatura corporal baja y desmayos. Dado el caso en el que el licor adulterado, los efectos del alcohol pueden sentirse con mayor rapidez que con el legal.



(Le recomendamos: Salario mínimo: los productos y servicios que se sumarían a los ya desindexados).



Adicionalmente, esto también puede afectar la respiración, la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal, e incluso puede causar un coma o la muerte.



Guayabo iStock

Consulta al médico

Tanto el caso del accidente como cuando de presente una intoxicación por ingesta de licor voluntaria, la recomendación es buscar atención médica inmediata, incluso si no se presentan todos los síntomas.



(Siga leyendo: Ministerio de Salud negaría información sobre actualización del manual tarifario).

¿Qué hacer ante una intoxicación?

Si uste des testigo de una intoxicación de una persona cercana por alcohol adulterado, lo más recomendable es buscar a tención profesional urgente. En esos casos, tenga claro lo siguiente:



- Llamar al 123 o al número de emergencias de la zona de inmediato. No asumir que la persona mejorará tras una siesta.



- Prepararse para proporcionar información. Si es posible, informarle al personal médico el tipo de licor que consumió y la cantidad de alcohol que tomó la persona, y cuándo lo hizo.



- No dejar sola a una persona inconsciente. En estos casos, los intoxicados tienen riesgo alto de asfixia con su vómito. Tampoco se les debe inducir.



- Ayudar a una persona que vomita. Si ya está vomitando, lo mejor es ayudar a que el afectado permanezca sentado, o en una posición segura, y evitar que pierda el conocimiento.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD DE SALUD