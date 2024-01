Los 5 consejos de salud que hay que tener en cuenta antes de comprar maquillaje

Para cualquier amante de la belleza, comprar maquillaje es un asunto serio y emocionante, pero es muy importante que antes de tomar una decisión respecto a los cosméticos y productos de skin care que llevará a casa, consideren estos 5 consejos de salud para hacer la mejor elección.

¿Cómo elegir un cosmético de buena calidad?

No importa la temporada del año, siempre es una buena idea regalar o adquirir para sí mismo un poco más de maquillaje, pero antes de hacerlo, ponga mucha atención en estas 5 reglas de los expertos para comprar cosméticos.

° Metales pesados



De acuerdo con los expertos consultados por The Conversation, ciertos tipos de maquillaje puede incluir metales pesados. A pesar de su toxicidad, algunos de estos compuestos aparecen en algunas fórmulas como impurezas o trazas, por lo que no se incluyen en la lista de ingredientes. De ahí la importancia de comprar cosméticos provenientes de marcas reconocidas y que cumplan con las normas de calidad, en particular con la normativa sobre metales pesados.



° Que cumpla con sus necesidades



Es indispensable que antes de comprar un producto cosmético revise que se adapte a su tipo de piel, pues de nada servirá; por ejemplo, comprar el producto de moda antiedad, si tiene una piel joven de menos de 25 años. Cada cosmético y producto de skin care está pensando para ciertas necesidades, apéguese a ellas para obtener resultados óptimos.



° Revise los Ingredientes



La clave para determinar el valor de un producto de belleza son sus ingredientes. Puede consultar la lista de en la etiqueta o en la sección de ingredientes del sitio web. Una búsqueda rápida en Google también será útil. Recuerde que la cantidad de cada ingrediente será el orden de aparición en la etiqueta del envase.



Revise con atención un producto cosmético antes de comprarlo

Busque productos libres de crueldad animal, no tóxicos y probados por dermatólogos

La belleza también involucra la propia salud y la del ecosistema. Prefiera marcas de cosméticos que afirmen ser libres de crueldad animal y sin ingredientes no tóxicos. Ya que estos pueden provocan alteraciones hormonales, irritación de la piel, entre otros.



° Productos avalados por dermatólogos



Comprar maquillaje y cosméticos avalados por dermatólogos le ayudará a estar segura al momento de aplicarlos directamente en su piel, pues tendrá la certeza de que difícilmente causará reacciones alérgicas o algún tipo de malestar.



