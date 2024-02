Los hábitos que debería suprimir de su vida si quiere ser feliz, según la IA Gemini

Mucho se habla de la felicidad y cuál es el camino correcto para conseguirla. Sin embargo, lo que pocos destacan es que hay algunos hábitos que, en lugar de contribuir a que se convierta en una persona plena, podrían estarlo alejando del objetivo máximo de la vida. Por lo cual, en esta ocasión le diremos cuáles son las acciones que la inteligencia artificial recomienda que deje de lado para lograr convertirse en uno de los sujetos más felices del mundo.

Tras preguntarle al bot conversacional de Google, Gemini, acerca de cuáles son los hábitos que le impiden alcanzar la felicidad a las personas, la herramienta de IA arrojó un listado de 10 costumbres tóxicas que podrían hacerlo infeliz, mismo que le exponemos a continuación.



(Lea: Conozca la razón número uno por la que las personas no alcanzan el éxito en la vida).



10 hábitos que debe eliminar de su vida

1. Quejarse constantemente. Enfocarse en lo negativo solo atrae más negatividad a su vida; acepte lo que no puede cambiar y busque soluciones para lo que sí.



2. Compararse con los demás. La herramienta de Inteligencia Artificial apunta que la comparación solo genera envidia, insatisfacción y baja autoestima, por lo cual, el camino para encontrar la felicidad es centrarse en su propio camino y progreso.



3. Hundirse en pensamientos negativos. Si se enfrasca en el pasado o en el futuro, se aleja del presente. Practique mindfulness para enfocarse en el ahora, dejando ir pensamientos tóxicos que le impidan darle el valor a lo que está presente en su vida.



4. Postergar tareas. La procrastinación genera estrés y ansiedad. Divida las tareas grandes en pasos pequeños y establezca metas alcanzables para aumentar su productividad y bienestar mental.



La Inteligencia Artificial subrayó que la felicidad es un proceso continuo, no un destino final. IStock

(Lea: ¿Cuántos ‘3’ ve en la imagen? Si acierta es de los más inteligentes del Internet).



5. Dormir poco o mal. La Inteligencia Artificial subraya que el sueño es fundamental para la salud física y mental, por ello recomienda que establezca una rutina de sueño regular y genere un ambiente adecuado para dormir.



6. Alimentación no saludable. Lo que come afecta su estado de ánimo y energía. Consuma alimentos nutritivos y evite el exceso de azúcares, grasas saturadas y comida procesada.



7. Aislarse socialmente. Recuerde que la conexión con los demás es vital para la felicidad. Así que será mejor que dedique tiempo a sus relaciones, participe en actividades sociales y busque forjar nuevos vínculos afectivos, no necesariamente románticos, sino amistosos e incluso de compañerismo.



8. Abusar de las redes sociales. Aunque usted no lo crea, el uso excesivo de estas plataformas digitales puede generar en usted la creación de ideales inalcanzables, envidia, ansiedad y baja autoestima. Por lo que, lo mejor que puede hacer para no alejarse del camino a la felicidad es establecer límites de tiempo y utilizar las redes sociales de forma consciente.



9. Exceso de autocrítica. La Inteligencia Artificial enfatizó la importancia de ser amable consigo mismo, aceptar sus errores como parte del aprendizaje y enfocarse en sus fortalezas.



10. Apegarse a resultados. Enfóquese en el proceso y disfrute del camino, no solo del destino. Tenga en cuenta que la felicidad no se encuentra en un objetivo final, sino en el viaje.

ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio