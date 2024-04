Los 10 jóvenes herederos más ricos del mundo menores de 35 años

Ninguno sobrepasa los 35 años de edad. Todos heredaron su fortuna y su riqueza oscila entre los 2.500 y 39.000 millones de dólares. Estas son algunas de las características del más reciente listado de los 10 jóvenes más ricos del mundo de 2024, según la prestigiosa publicación Forbes.



El listado es liderado este año por Mark Mateschitz, de 31 años, posee quien posee el 49% de RedBull, la marca de bebidas energéticas más grande del mundo. Además es dueño de dos equipos de carreras de Fórmula Uno y tres equipos de futbol.

Su fortuna fue la amasó tras heredar la participación de su padre en la empresa.

En el segundo lugar de la lista se encuentra John Collison, de 33 años, con una riqueza de 7.200 millones de dólares, quien junto a su hermano heredó parte de su fortuna de sus padres científicos. Luego vendieron su primera startup eBay Auctomatic, y otras empresas de tecnología.

En el tercer puesto de esta clasificación está Firoz Mistry, de 27 años, y una fortuna neta de 4.900 millones de dólares por su participación en el conglomerado indio Tata Sons, que posee 29 empresas públicas, incluidas Tata Consultancy y Tata Motors.

En el cuarto lugar se ubica Clemente Del Vecchio, quien con 19 años posee una riqueza de $ 4.700 millones. Clemente es el tercer hermano Del Vecchio y el cuarto heredero de una fortuna en anteojos entre el grupo de menores de 33 años.

En el 'top' 5 está Michal Strnad, de 31 años, con una fortuna de 4.400 millones, cuya fuente son las armas. Su padre era propietario de un depósito de chatarra en una pequeña ciudad y comenzó renovando equipos de armamentos exsoviéticos al final de la Guerra Fría.

La lista la completan Gustav Magnar Witzøe, de 30 años (4.200 millones de dólares); Kevin David Lehman, de 21 años (US$ 3.300 millones); Evan Spiegel, de 33 años (US$ 3.100 millones); Sophie Luise Fielmann, de 29 años (US$ 2.700 millones), y Remi Dassault de 22 años (US$ 2.500 millones).

