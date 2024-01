Los peores errores financieros que se pueden cometer en medio de un divorcio

Mucho se ha hablado de los problemas emocionales a los que se enfrentan las personas cuando deciden ponerle punto final a su matrimonio, pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar en las consecuencias económicas que esto puede tener? De acuerdo con una experta en dinero, hay dos errores económicos que comúnmente se cometen cuando se suscita un divorcio.

En entrevista para CNBC, Sallie Krawcheck, cofundadora y directora ejecutiva de la plataforma de inversión Ellevest, confesó que, cuando se divorció de su primer matrimonio, enfrentó en carne propia lo caras que pueden resultar las separaciones nupciales a largo plazo. Lo anterior porque, más allá del gasto que se hace en abogados, lo que casi nadie comenta es lo desprotegido que se puede quedar, financieramente hablando, al término de un matrimonio.

Errores financieros que puede cometer en un divorcio

Según la experta, el primer grave error es el hecho de no crear un acuerdo prenupcial, también conocido como capitulaciones matrimoniales, las cuales pueden librarlo de muchos conflictos de negociación económica al separarse de la pareja con la que pensó que construiría un futuro.

Es importante hacer arreglos prenupciales para evitar conflictos al momento de enfrentar una separación legal IStock

La mayoría de las personas no hacen esto porque les resulta incómodo hablar de dinero con su pareja o simplemente no quieren pensar que su matrimonio no funcionará; no obstante, queda más que comprobado que, tal y como dice el dicho: “es mejor prevenir que lamentar”, por lo cual, siempre hay que anticiparse a escenarios obscuros.

Un segundo problema al divorciarse, de acuerdo con Krawcheck, es el hecho de no negociar lo suficiente, algunas veces por pena a verse avaricioso o simplemente porque no se tiene conocimiento de cuál es el patrimonio que le corresponde a cada parte, algo que puede orquestarse especialmente si sólo uno de los cónyuges manejaba el dinero.

Haga todo lo posible para mantener sus emociones bajo control y sus líneas de comunicación abiertas en el proceso de negociación de su divorcio IStock

Lo anterior es un problema mayúsculo, porque, si usted no está enterado de lo que está en juego, será muy difícil que pueda llegar a un acuerdo justo. Al respecto, la plataforma de inversión Ellevest recomienda tener una imagen completa de las finanzas antes de dirigirse a la masa de negociaciones, portando con usted, al menos los siguientes documentos:



- Una lista de activos y estados de cuenta.



- Extractos bancarios y lista de deudas.



- Registros fiscales pasados.



- Documentación que muestre la existencia de cuentas conjuntas.



- Pólizas de seguro.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio