¿Los perros se pueden enamorar? Esto dice la ciencia

En muchos núcleos familiares, los perros han logrado ganarse un lugar especial, pasando de ser simples mascotas a verdaderos integrantes de la familia, haciendo que su compañía incluso sea más valorada que la de muchos humanos, pero, ¿qué sienten ellos?, ¿realmente pueden experimentar el amor?

Aunque parezca difícil de creer, diversos especialistas coinciden en que los perros tienen un cerebro similar a un niño de dos años de edad, por lo que pueden experimentar emociones básicas como el miedo, la ira, alegría y sorpresa, según apuntó para Los Angeles Times Stanley Coren, profesor emérito en el Departamento de Psicología de la Universidad de British Columbia. Pero, ¿los perros tienen la capacidad de enamorarse?



Estudios demuestran que los perros SÍ se pueden enamorar

Aunque existen algunos investigadores que se niegan a considerar que estas mascotas pueden experimentar emociones que se considera que son propias de los humanos, un estudio realizado por la universidad japonesa Azabu, reveló que los cerebros de los perros liberan oxitocina cuando ven a su dueño o dueña, sustancia que de hecho es conocida como "hormona del amor".

Cuando su perro lo ve libera una sustancia que los humanos liberan cuando están enamorados. IStock

Esto explicaría el porqué los perros demuestran una conducta tan eufórica cuando ven que sus humanos llegan a casa, ya que verdaderamente se sienten emocionados de interactuar con ellos nuevamente, solo que, a diferencia del amor humano, este no se deteriora, algo que hace que el amor perruno sea considerado por algunos amantes de los animales como el más genuino de todos.



Al respecto, la revista Journal of Comparative Psychology publicó un estudio en el que se sostiene que los perros sienten hacia sus cuidadores un amor puro e incondicional que no se basa en la recompensa. Algo que se puede ver en la respuesta de los llamados "lomitos" ante la presencia de "su persona".



Pues, cuando los perros están con la persona que aman, liberan una serie de sustancias químicas que afectan a su sistema límbico, activando ciertas zonas de su corteza cerebral que se relacionan con el sentimiento de bienestar, consiguiendo además que se activen las hormonas relacionadas con el placer.



Y si pensaba que su mascota solo siente amor por usted, es posible que esté en un error, ya que, el estudio de la universidad japonesa también encontró que los perros logran secretar la "hormona del amor" cuando ven a personas con las que conviven con cotidianidad, cuando conviven con otros canes e incluso, cuando ven a sus crías.

