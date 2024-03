¿Cómo se explica la popularidad de 'Mr. Taxes' en redes?

Las redes sociales se han convertido en una vitrina para llegar a nuevas audiencias. De hecho, tanto las marcas, empresarios, líderes de opinión y hasta funcionarios públicos se han valido de estas plataformas para comunicar y llevar mensajes claros a los ciudadanos.



Uno de los casos más sonados y que está en tendencia por estos días en el país lo protagoniza el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien también es conocido como ‘Mr. Taxes’. Y es que Reyes ha captado la atención, especialmente en TikTok, por su manera de abordar las preguntas sobre impuestos que hacen los colombianos.



“Nos da mucho gusto la acogida que hemos tenido en redes sociales (...) vamos a seguir conversando con los contribuyentes de una manera que puedan encontrar el mensaje en sus propios términos”, señaló el director de la Dian, en entrevista con Portafolio.



De acuerdo con el funcionario, parte de su incursión en las redes sociales se debe a la estrategia que vienen adelantando desde la entidad para acercarse a los colombianos y para que estos puedan entender de mejor manera sus obligaciones tributarias.



“Sabemos, por análisis académico y por la experiencia de muchos países, que la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias es la principal manera en que podemos reducir la evasión, ya que mucho del dinero que no se recauda en impuestos se presenta porque las personas desconocen sus obligaciones tributarias y es un problema que crece. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos acercarnos a la gente y explicarles de una manera amigable y sin tecnicismo innecesarios cómo cumplir con las obligaciones tributarias”, comentó Reyes.

Ante el éxito que ha tenido en las redes sociales, apuntó que no esperaban tener tanta acogida y, justamente, eso los ha motivado para seguir trabajando en este tipo de contenidos.



“La intención de acercarnos a los contribuyentes en redes ha sido muy pensada y vamos a seguir en estas plataformas. Pienso que haber sido profesor universitario me ha permitido traer a la mesa y explicar estos temas de una manera más sencilla y amena”, agregó Reyes.



Pero el director de la Dian no ha sido el único funcionario o exfuncionario público que se ha atrevido a hablar en las redes sociales. En este grupo también se destacan los exministros de Hacienda José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA; muy activo en Instagram y X; y Mauricio Cárdenas, que tiene en la actualidad su propio canal de YouTube.



Los empresarios no se quedan de lado a la hora de conectar con las audiencias y entre los casos más sonados se destaca Mario Hernández, muy activo en redes sociales; Miguel McAllister, fundador de Merqueo y participante del programa Shark Tank; Feddy Vega, CEO de Platzi, los co fundadores de la marca Sajú (Juan Pablo Pradilla, Juan Manuel Agudelo y Santiago Puentes), quienes tienen aun videopodcast, y Ricardo Sierra, presidente de Celsia, quien actualmente conduce un podcast.



Conexión



Ante estas nuevas formas de conectar con las audiencias, Felipe Riaño Jaramillo, experto en Comunicación y Negociación, precisó que para lograr ese objetivo será crucial adoptar una estrategia de comunicación que sea auténtica, transparente y participativa.



(Lea: ¿La información del celular puede transmitirse y escucharse así esté apagado?).



“Los servidores públicos deben aprovechar las plataformas sociales para compartir información relevante para su audiencia, que logren escuchar las inquietudes de ellos en aras de fomentar una interacción directa, un diálogo cercano, en tiempo real, para así lograr generar una comunidad”, apuntó Riaño.



Asimismo, dijo que será fundamental mantener una presencia activa en diversas redes para ampliar el alcance y la visibilidad entre las audiencias más jóvenes. “Los servidores públicos y las organizaciones deben adaptarse a este nuevo paradigma comunicacional”.



