Murió el exministro de Minas y Energía del Gobierno Uribe, Hernán Martínez

Este jueves 28 de diciembre se confirmó la muerte del exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, quien se desempeñó en el cargo desde 2006 en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



El exmandatario fue uno de los primeros en lamentar el fallecimiento del que fuera su ministro y quien también estuvo en la presidencia de Exxon Mobil y en la gerencia de planeación corporativa de Esso Colombiana.

"Me entristece profundamente el fallecimiento de nuestro ex Ministro Hernán Martínez. Realizador, de inteligencia rápida. Amigo en todas las horas. Compañero de nuestra lucha doctrinaria. Quedo sin un gran interlocutor. Solidaridad María Consuelo, hijos (as), familia querida", escribió en su cuenta de X, el expresidente Uribe este jueves.

Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, por su parte aseguró que Martínez fue "un gran líder y promotor de empresas del sector minero energético, creador de riqueza para Colombia. Hombre sabio, profundo, invaluable consejero y amigo leal. Mi solidaridad y afecto para María Consuelo y toda la familia".

La exsenadora María del Rosario Guerra se sumó a los mensajes de solidaridad ante el fallecimiento.

"Con dolor registro el fallecimiento del ex ministro de minas y amigo Hernán Martínez. Gran ser humano y conocedor del sector minero energético. Empresario y con gran solidaridad social. A MaConsuelo su esposa y a sus hijos mis sentidas condolencias. Paz en su tumba (sic)", sostuvo.

