Nasa logra traer muestra de asteroide por primera vez en su historia

Por primera vez en su historia, la Nasa logró este domingo traer a la Tierra una muestra de un asteroide, que los científicos esperan proporcione información única sobre el origen de la vida y sobre la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años.

En medio de una gran expectación, la cápsula de la Nasa que contiene las muestras del asteroide Bennu aterrizó a las 08.52 hora local (14.52 GMT) en el desierto de Utah (Estados Unidos), poniendo fin a un viaje de siete años.



Esta es la primera vez que la Nasa, la agencia espacial de EE. UU., consigue traer a la Tierra las muestras de un asteroide.



La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) logró recuperar restos de asteroides en 2020, pero se trató de una cantidad mínima, no mayor que una cucharadita de polvo y rocas.



Asteroide Bennu EFE

Aterrizaje

La cápsula aterrizó con éxito a las 8:52 a.m. hora local, dijo la Nasa en un vapor en vivo. "Esta es la primera misión de retorno de muestras de este tipo en EE. UU. y abrirá una cápsula del tiempo a los inicios de nuestro sistema solar", dijo la Nasa en un post en X, el sitio web antes conocido como Twitter.



La misión de la Nasa, denominada OSIRIS-REx, lleva más de una década preparándose. La nave, lanzada en 2016, recogió una gran muestra de rocas y polvo de un asteroide cercano a la Tierra llamado Bennu en 2020.



Este fin de semana, pasó junto a la Tierra y envió la cápsula a su lugar de aterrizaje en el remoto estado de Utah. La muestra ayudará a los científicos a obtener una instantánea de los materiales presentes cuando se formó el sistema solar.



Los investigadores planean estudiar las rocas recuperadas y utilizar la misión para informar sobre futuras exploraciones. OSIRIS-REx también podría servir de base para futuras misiones a asteroides, incluso para extraer recursos de estas rocas.



Los científicos no estaban seguros de la cantidad exacta de muestra contenida en el contenedor, pero sospechan que es la mayor cantidad jamás recogida de un asteroide, con un peso aproximado de 250 gramos, o lo que es lo mismo, un hámster. Esto les permitirá analizar más rocas que nunca.



OSIRIS-REx recogió más rocas y materiales de lo esperado, hasta el punto de que el colector de muestras de la nave se atascó y parte de la muestra salió despedida al espacio.



La Nasa optó por no medir la muestra y, en su lugar, guardó rápidamente las rocas para mantenerlas a salvo. La nave espacial abandonó Bennu con la muestra en 2021, y ha estado en ruta hacia la Tierra desde entonces.



PORTAFOLIO

*Con información de EFE y BLOOMBERG