No es el dinero: estos son los verdaderos secretos para la felicidad

¿Se ha preguntado por qué algunas personas son más felices que otras? Pues bien, esta respuesta no siempre está relacionada con la riqueza, así lo afirman diversas investigaciones que han analizado la conexión entre el dinero y el bienestar.



De acuerdo con un estudio dado a conocer por El País, para el 80% de las personas, ganar más dinero no deja de tener beneficios emocionales nunca, pero existe un 20% para el que, a partir de los US$100.000 anuales, esas ganancias no significan nada. Bajo estos principios, entonces, ¿cuál es realmente la fuente de felicidad y bienestar?



El verdadero secreto de la felicidad



Para comenzar, los expertos apuntan a que si bien, el dinero por sí solo no da felicidad, sí el hecho de gastarlo en cosas que nos gustan y en particular en otras personas, sobre todo, en las que amamos.



Otros análisis han demostrado que pese a que el dinero es una buena herramienta para conseguir estabilidad y alejar las preocupaciones, no garantiza la felicidad de una persona, de hecho, según el economista Richard Easterlin, una vez cubiertas las necesidades básicas, el incremento de ingresos no aumenta necesariamente el bienestar.

Las personas más felices del mundo comparten estas características. IStock

Por su cuenta, el Dr. Matthew Killingsworth, de la Universidad de Pensilvania, afirma que ​​el dinero es solo uno de los muchos determinantes de la felicidad y no es el secreto para ser feliz, pero probablemente pueda ayudar un poco.



Para los expertos en psicología existen dos puntos claves que ayudan a sentirse más felices y que no están relacionados con el dinero:



1. El equilibrio de las emociones: todo el mundo experimenta emociones, sentimientos y estados de ánimo tanto positivos como negativos. La felicidad generalmente está ligada a experimentar más sentimientos positivos que negativos.



2. Satisfacción con su vida: esto se relaciona con qué tan satisfecho se siente con las diferentes áreas de su vida, incluidas relaciones, trabajo, logros, situación financiera y otras cosas que cada persona considera importantes.



Los especialistas también han resaltado que la felicidad es una percepción personal y subjetiva por lo que es complicado medir los niveles exactos en cada individuo o grupo de personas, pero de acuerdo con la comunidad de creadores y empresarios Evenant, existen algunas características que comparten las personas más felices del mundo, tales como:



* Vivir en el presente.

* Ver oportunidades en lugar de problemas.

* Encontrar la felicidad en las pequeñas cosas.

* No ser materialistas

* Ser agradecidas y generosas.

* No estancarse.

* No culpar a los demás por sus errores.

