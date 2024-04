El poderoso mensaje que esconde el ver con frecuencia el 444, según la numerología

La numerología es una práctica que, como su nombre lo indica, busca establecer la relación que existe entre los números y otros aspectos del entorno en el que habitamos.



En dicha disciplina, a los números triples se les atribuye un significado especial al representar un mensaje que viene de parte de los ángeles. Uno de ellos es el que transmite el 444 y que se relaciona con las capacidades, los propósitos y los obstáculos que se presentan en el camino.

¿Qué hay detrás del 444?

De acuerdo con el portal 'Cursos de numerología', al realizar la suma de los dígitos que componen este número el resultado es un múltiplo de tres, más específicamente el 12. Esto indica que "somos conscientes de que en el camino hay una fuerza que nos ayuda a conseguir nuestros planes, objetivos y metas, pero este no estará exento de desafíos que pondrán a prueba nuestra capacidad de rehacernos”.

Las interpretaciones detrás del 444 también indican que se debe tener confianza en que todo lo que pasa es para bien y que los obstáculos que se presentan tienen el propósito de enfocarlo en la meta. Este número también reconocer el esfuerzo y la paciencia.

Numerología iStock

⁠"Los errores no son errores, son intentos de aprendizaje, así que no se castigue si las cosas no salen bien a la primera. Recuerde que estás aprendiendo a vivir", señala el sitio web.

Ver este número con frecuencia también es una invitación a que revise qué pensamientos limitantes pueden estar restándole posibilidades de hacer las cosas de una manera más eficiente y eficaz.

