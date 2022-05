Open English celebra 15 años con nuevo curso online

En 2022 Open English cumple 15 años enseñando inglés y Open Education, la casa matriz, celebra con el lanzamiento de Open Mundo, una nueva plataforma online de aprendizaje que busca expandir la enseñanza de idiomas más allá del inglés a tres nuevos lenguajes Francés, Italiano y Portugués. Open Mundo está basado en la experiencia, trayectoria y calidad educativa de Open English, que con un método de inmersión total con profesores nativos y clases en vivo presenta una propuesta innovadora que abre la posibilidad de aprender otros idiomas.



En los últimos dos años de pandemia, el interés por aprender nuevos idiomas ha aumentado y no parece que el crecimiento vaya a desacelerar pronto. Una de cada cuatro personas en el mundo es estudiante activo de algún idioma. Un porcentaje importante de este grupo decidió estudiar de forma digital durante la pandemia, resultando en un crecimiento acelerado de este mercado. Algunas investigaciones estiman que el mercado directo al consumidor (D2C) del aprendizaje de idiomas casi duplicará su tamaño para 2025, y el crecimiento del mercado de enseñanza en línea acelerará y triplicará su tamaño en los próximos cinco años , por lo que creemos que los métodos en línea funcionan y tienen ventajas tangibles.

“Nuestro objetivo con Open Mundo es ofrecer la misma oportunidad que le hemos dado a los más de 1 millón de estudiantes que han pasado por Open English desde 2011 de aprender algo que les durará para toda la vida”, explica Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English. “El haber sido uno de los líderes de la enseñanza en línea en Latinoamérica, nos ha dado la experiencia para ir más allá de la enseñanza del inglés y aplicar nuestros conocimientos de este mercado a la enseñanza del Francés, Italiano y Portugués.”

Aprender un nuevo idioma brinda oportunidades y tiene el potencial de cambiar la vida de las personas. Ricardo Luna, estudiante y empleado de Open English, explica cómo aprender inglés le cambió la vida y cuáles son las ventajas de aprender inglés en línea, diciendo “como diseñador gráfico, sabía que el inglés me daría una gran ventaja. Lo necesitaba para trabajar con las empresas tecnológicas así que decidí empezar con Open English en 2013 y realmente funcionó. Desde el primer momento amé las clases en vivo, con los profesores nativos y la plataforma era muy entretenida. Además, con sus horarios flexibles, podía trabajar y estudiar sin problema. Lo más curioso es que apliqué para una posición en Open English y todas las entrevistas fueron en inglés. Me sentí confiado y obtuve el trabajo. Entonces, además de haber sido un estudiante de Open English, ahora soy diseñador UX de la compañía que me enseñó a hablar inglés.”