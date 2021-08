Peticiones del sector textil para la reactivación de la industria

Si bien la pandemia provocó una afectación en la industria textil y de la moda, para la marca Blow Up, fundada en 2018 por tres jóvenes emprendedores paisas, esta fue una oportunidad para crecer.



(De nuevo, llaman la atención sobre aranceles de los textiles).

Así lo indican los números y resultados. Según sus creadores, desde el año pasado la marca registra un crecimiento mensual del 20%. Además, en la pandemia el número de empleados directos se triplicó, un logro que significó un desafío en medio de un año marcado por la Covid- 19.



Así mismo, sus canales de distribución aumentaron y lograron abrir bodegas en Estados Unidos, Australia y México, países donde esperan incrementar sus volúmenes de ventas al mismo nivel que en el mercado colombiano, en donde la marca se ha consolidado por sus diseños, materiales y estilo único e innovador.



(‘Incremento del arancel a confecciones lo pagará el consumidor final’).



En el marco del lanzamiento de su más reciente colección, inspirada en la conciencia, la marca habló sobre sus desafíos y lo que quiere lograr en el mediano y largo plazo.



“En nuestra más reciente colección hicimos alusión a la conciencia que nos deja esta pandemia. Esta colección, diseñada por María Antonia Flórez busca hacer una reflexión sobre ser más conscientes a la hora de comprar y consumir”, explicó Gustavo Correa, uno de los fundadores de Blow Up.



DESAFÍOS



Aunque la marca ha tenido un crecimiento constante, sólido y sostenido desde que inició su operación, la pandemia, la devaluación del peso y la falta de insumos trae varios retos para la industria y para Blow Up como empresa.



Y es que el aumento del dólar ha encarecido algunos materiales con los que se producen sus prendas, ya que por lo general tienen que importarlos ante la falta de producción en el país, situación que les plantea nuevos y grandes desafíos.



Otro de los objetivos por alcanzar es el de seguir contribuyendo a la generación de empleo para darle impulso a la economía ante esta nueva realidad que planteó la pandemia del covid-19.



PETICIONES AL GOBIERNO



Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara de Confeccionistas, y quien estuvo presente en el lanzamiento de la colección de Blow Up, aprovechó para hacer una serie de peticiones al Gobierno Nacional con el fin de impulsar la reactivación en el sector textil nacional.



La primera tiene que ver con aumentar los aranceles a la importación de prendas de vestir de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales, con el fin de hacer al país más competitivo y darle un impulso a la industria local.



La segunda petición tiene que ver con el tema de las descripciones mínimas, en las que se tenga en cuenta una serie de requisitos a la hora de hacer una importación para evitar la subfacturación. Además la industria solicita que se bajen los aranceles a los hilos.



Así mismo, se propone una revisión a los umbrales aduaneros, que busca acabar con las importaciones de empresas de papel que están trayendo al país contrabando técnico, y finalmente piden una lucha frontal contra el contrabando abierto, un flagelo que ha generado que se sigan perdiendo puestos de trabajo.



Según Camilo Rodríguez, durante el último año la producción cayó 24%, mientras que las ventas bajaron 18%. Por su parte, las pérdidas de puestos de trabajo fueron del 24,3%, ante lo cual, el mayor desafío del sector es el de reactivar de la generación de empleo.



UNA MARCA CON SELLO PROPIO



Blow Up fue creada por Mateo Echeverri Ochoa, Gustavo Correa Zapata y Sebastián Zuluaga Arbeláez, y ha sido reconocida por personalidades de alto nombre como lo son los cantantes J Balvin, Pipe Bueno, Maluma, Anuel, Golpe a Golpe, J Quiles, Darell, Reykon, Juan Correa, Jean Piero, Naldy, Luis Afonso, Yeison Jiménez, Jorge Celedón, Dorlan Pabón, Tito el Bambino, Críssin, Jessi Uribe, Kendo Kaponi, Mario Guini (guitarrista de Marc Anthony) algunos integrantes de Piso 21, Jamby y Kevin Roldán; quienes han elegido la marca para lucir siempre auténticos y con estilo.



A la lista de celebridades se unen deportistas como Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Duque, Franco Armani, Santiago Tréllez, Nicolás Benedetti, Carlos Lizarazo, Duvan Vergara, Jorman Campuzano, Frank Fabra, Pierluigi Gollini, Yeison Murillo, Yerry Mina, Matías Mier y Giovanni Moreno.



Blow Up es una empresa colombiana de moda urbana que marca diferencia a nivel nacional e internacional por la originalidad de sus diseños, la calidad de sus productos, el nivel de detalles de las prendas y el servicio que ofrece a todos sus clientes.