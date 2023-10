Cirujanos estéticos, un atractivo del turismo de salud

Las visitas de personas de Estados Unidos, Centro América, el Caribe y los países Latinoamericanos, para realizarse procedimiento de cirugía estética en Colombia son muestra de la calidad de los profesionales locales y de los resultados de su trabajo.



Así lo indica el cirujano estético, Ricardo Lancheros, quien señala que buena parte del trabajo de promoción de sus servicios los realizan las mujeres colombianas. “Cuando las personas en otros países las ven y admiran su belleza, y hacen amigos, normalmente les preguntan dónde y quién le hizo un procedimiento, es un voz a voz, que no para de creer”.

Respecto a los escalafones internacionales en los que el país aparece noveno en procedimientos estéticos, dice que la demanda es tan alta que seguramente el país sigue ascendiendo en esos rankings.

Lancheros indica que quienes practican la medicina estética cuidan cada detalle del proceso de forma y fondo. La tecnología que tienen las clínicas especializadas para esos procesos son de reciente tecnología y los médicos se preocupan de rodearse de personal idóneo y especializado, todo procedimiento debe contar, además del cirujano, con un anestesiólogo, por ejemplo, debe tener una enfermera jefe y dependiendo de la complejidad puede requerirse otro especialista y un equipo de auxiliares.

El talento local y la excelencia en el servicio es lo que hace de Colombia un país con alta demanda para procedimientos estéticos y para el turismo de salud, porque finalmente las personas vienen acompañadas y deben quedarse unos días mientras se les hace control y se pueden dar de alta.

Ante la pregunta sobre si el país tiene el potencial para desarrollarse en el turismo de salud, el experto afirma que realmente en esa área es muy poco lo que existe.

“En el país no existe una política de turismo en salud. Para ello se necesitaría una educación que promueva el bilingüismo desde temprana edad, que las personas cuando terminen primaria se defiendan en inglés y que al graduarse de bachiller dominen perfectamente ese idioma”.

Es decir, que cuando un extranjero arribe al país, el conductor del taxi, el botones del hotel, los meseros de los restaurantes, la gente en la calle, el personal de las tiendas les pueda responder en su mismo idioma.

Pero, además, para hablar de turismo en salud se requieren incentivos para que las clínicas puedan importar la tecnología que va saliendo en el mundo para los procedimientos, que existan libre importación de tecnología médica, que creen incentivos para las clínicas y que no se convierta en prohibitivo ejercer la profesión en el país por el exceso de carga fiscal, explica Ricardo Lancheros.

Los procesos que más se realizan son lipoescultura, pero la demanda es por todas las partes del cuerpo, dice el experto.

Es evidente que el tema de seguridad también afecta este renglón de la economía. Y no es solo los delitos que se conocen, es todo, no cobrarle demás al turista, en Colombia no hay un control sobre los precios que se ofrecen a los turistas “tenemos pescados de millón de pesos plato, cómo una persona en recuperación se puede ir a una playa a terminar su proceso si sabe que lo van a robar en los sitios a los que acude”, subraya el experto.

Y pese a ese complejo panorama, las visitas a los centros especializados siguen en alza, por la calidad del servicio “imagínese si tuviéramos apoyo del Estado como un todo”, anota el cirujano colombiano.

