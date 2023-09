¿Por qué no alarmarse durante una turbulencia aérea? Piloto responde

En un video publicado en la red social TikTok se puede ver cómo el piloto australiano Jimmy Nicholson, quien se encontraba viajando como pasajero en un avión, se da cuenta del miedo de los demás pasajeros que viajaban con él al momento de sentir una fuerte turbulencia.



En dichas imágenes se pueden escuchar gritos de varias personas, a la vez que se pueden evidenciar los movimientos de la aeronave. "Es una de las peores turbulencias que he experimentado", mencionó.



El piloto, quien compatrt curiosidades de su trabajo mediante esta red social, dio una serie de consejos para mantener la calma en medio de una turbulencia. Adicionalmente, dejó un parte de calma para los viajeros, asegurando que estos sucesos no son tan riesgosos como parecen.



"Lo primero es recordar que es completamente normal. El avión no se va a caer del cielo", dijo Nicholson.



Además, también dio un 'truco' para identificar la magnitud de una turbulencia: "Usen el truco de la botella de agua: no se está moviendo mucho, ¿verdad?", dijo, mientras sostenía una botella con agua. Según él, si el agua no se mueve con violencia, es porque la turbulencia se siente peor de lo que realmente es.



Otro consejo que da el piloto es prender el aire acondicionado y mirar hacia la ventana para recuperar la calma durante el vuelo.



"Estamos en la parte de atrás del avión. Aquí es peor. Podrían haber tormentas generalizadas, por lo que los pilotos solo tienen que elegir el camino de menor resistencia y atravesarlo, no hay nada de qué preocuparse", agregó.



De igual manera, mencionó que los aviones están diseñados para resistir condiciones mucho peores. "Evidentemente, no es divertido, pero todo está bien".



*Con información de EL TIEMPO