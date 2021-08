Premios Latinoamérica Verde, en la semana de la sostenibilidad

El Festival de Sostenibilidad Premios Latinoamérica Vede (PLV) inicia su octava edición con una serie de charlas magistrales, conversatorios, diálogos y talleres en lo que será la Semana de la Sostenibilidad que promueve la organización de manera gratuita del 16 al 20 de agosto de manera virtual a través de las plataformas de PLV y presencial en Plaza Guayarte (Guayaquil - Ecuador).

Pereira (Colombia) también se suma a esta actividad como ciudad sede para el desarrollo de uno de los diálogos y charla magistral.



El evento contará con la participación de speakers invitados de diversas partes del mundo, quienes compartirán ejes temáticos sobre economía circular, moda sostenible, consumo responsable, equidad, conservación ambiental, entre otros.



El propósito de estos espacios es poder contribuir a la educación ambiental y generar un mayor compromiso con el entorno que habitamos y que el mensaje, no sólo se pueda replicar en la comunidad latinoamericana, sino a nivel mundial para tomar mejores acciones y decisiones.



La Semana de la Sostenibilidad también contará con un Laboratorio de Networking que se desarrollará de manera virtual el sábado 21 de agosto y, finalizará la octava edición de Premios Latinoamérica Verde el domingo 22 de agosto con una Alfombra Verde donde se demostrará que la moda y la sostenibilidad pueden ir de la mano. En la Gala de Premiación se conocerán a los ganadores de cada una de las categorías. Será transmitido a través de las plataformas de PLV.



CONOZCA LA AGENDA DE LA SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD:



Lunes 16 de agosto:

● Inauguración



Martes 17 de agosto - Colombia:

● Historias Inspiradoras: Ganadores Premio Protagonistas (Virtual - 10h00)

● Conversatorio: La sostenibilidad desde la mirada de los niños (Presencial - 16h00)



El panel estará conformado por:

○ Paris Mendoza - Activista ambiental

○ Sofia Molina - COCOCU

○ Modera: Arturo Grande - CEO Academia Brillar



Miércoles 18 de agosto:

● Diálogo: "Ser Sostenible o no Ser: Moda Sostenible" (Virtual - 10h00)



El panel estará conformado por:

○ Adila Boer - Ex Miss Guatemala y fundadora de Maria´s Bag

○ Marina Testino - Activista ambiental peruana vinculada con la moda española

○ Valentina Suárez - directora de Universo Mola



● Conversatorio: Hablemos de Conservación en América Latina (Presencial - 16h00)



El panel estará conformado por:

○ Sebastián Troeng - vicepresidente Ejecutivo de Conservación Internacional

○ Gustavo Wilches - Periodista

○ Modera: Ma. Fernanda Rumbea - directora de Ambiente de Guayaquil



● Charla Magistral: Rompiendo el status quo en América Latina (Presencial - 18h00)



Jueves 19 de agosto - Guayaquil, Ecuador - Pereira, Colombia:

● Taller: Periodismo Ambiental y ODS: ¿Qué informar cuando los recursos se agotan? (Virtual | 09h00)

● Diálogo: Consumo Responsable (Virtual - 10h00)

● Diálogo: Promoviendo la Movilidad Sostenible (Presencial - 16h00 - Pereira)

● Diálogo: Economía Circular (Presencial - 16h00 - Guayaquil)

● Charla Magistral: Estrategias para afrontar el cambio climático (Presencial - 18h00 - Pereira)



Viernes 20 de agosto:

● Conversatorio: Comunicación de Soluciones (Virtual - 10h00)

El panel estará conformado por:

○ Damian Cocsia - Agencia Old Surfer (Mia-ES)

○ Mónica Rumbea - CEO de Consultora Venus y la Tierra

○ Horacio Puebla - CEO Agencia Felicidad

○ Modera: Ma. Paula Gutiérrez - Coordinadora de Comunicación de SAMBITO



● Diálogo: Reactivación: Dinamizando la economía en Latinoamérica (Presencial - 16h00)



El panel estará conformado por:

○ Jerome Cardineua - Director General Veolia Ecuador

○ José Luis González - presidente de Cervecería Nacional

○ Iván Sanchez - WhyNot Latam

○ Modera: Belén Pastor - ÉPICO



● Conversatorio: Sin Filtro: hablemos de Equidad en Latinoamérica. (Presencial - 18h00)



El panel estará conformado por:

○ Matilde Mordt - Representante PNUD en Ecuador

○ Modera: Billy Navarrete - secretario ejecutivo del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos



A través de las redes sociales de Premios Latinoamérica Verde (@premiosverdes) se podrá conocer más información de cada una de las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Sostenibilidad.