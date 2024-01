La ciencia lo explica: profecías de Nostradamus y Baba Vanga que no se cumplieron

Baba Vanga y Nostradamus son dos figuras destacadas en el mundo de la clarividencia y la adivinanza por sus predicciones y visiones sobre el futuro de la humanidad.



Justamente, la Sociedad para la Investigación Científica de Paraciencias (GWUP) ha llevado a cabo un análisis de si se cumplieron o no ocurrieron en el 2023 las profecías de estas dos figuras.



"Los adivinos y clarividentes se han equivocado una vez más", explicó GWUP.



Al respecto, Michael Kunkel, matemático que analiza eventos esotéricos para la GWUP, comentó: "Ambos ya no pueden defenderse, llevan mucho tiempo muertos. Los verdaderos autores de tales desvaríos suelen permanecer en el anonimato".



Específicamente, sobre las predicciones Baba Vanga no se cumplió su afirmación de que la Tierra cambiaría su órbita y que una crisis económica llevaría a la práctica del canibalismo.



Tampoco ocurrió la profecía de Nostradamus que auguraba una catástrofe en las ciudades europeas debido al aceleramiento del cambio climático.



A estas visiones, que no ocurrieron, se sumó a la del clarividente Birgit Fischer, que aseguró que la carne y el pescado serían alimentos por los cuales las personas lucharían.



El GWUP compartió que muchas de estas no se hicieron realidad, porque, a veces, eran difundidas por personas que se hacían pasar por los futurólogos.

¿Qué es un vidente?

Un vidente es una persona que afirma tener la capacidad de percibir o prever eventos futuros o información sobre situaciones presentes o pasadas, a menudo mediante medios paranormales o intuición especial.



Estos individuos sostienen que poseen una percepción extrasensorial que les permite acceder a conocimientos no disponibles a través de los sentidos comunes.



Es importante resaltar que esto no cuenta con ningún respaldo científico, inclusive hay muchas personas que son escépticas y ven sus prácticas como pseudociencia o creencias sin fundamento científico.



