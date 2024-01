¿Pueden obligar a un estudiante a portar uniforme en el colegio? Esto dice la ley

Con la llegada del nuevo año escolar, los padres se enfrentan a la tarea de adquirir los uniformes para sus hijos en el año 2024.



Muchos se cuestionan sobre el uso de este, ¿pero qué dice la ley? Le compartimos algunas claves.





¿Es obligatorio el uniforme en colegios públicos?

La Directiva número 07 de 2010, emitida por el Ministerio de Educación, establece que las instituciones de educación primaria y superior no pueden imponer el uso obligatorio del uniforme en casos específicos.



En este documento se esclarece que cuando una familia no tiene la capacidad económica para adquirir el uniforme no se puede negar el acceso a un establecimiento educativo, pues la educación en Colombia es un derecho fundamental, respaldado por la norma constitucional y en concordancia con la Ley General de Educación y el Código de Infancia y Adolescencia.



¿Cómo actuar frente al acoso por no llevar el uniforme en colegios públicos?

Ninguna institución puede impedir el ingreso de los estudiantes si no tienen la totalidad de los textos o uniformes requeridos. GUILLERMO OSSA

Las circulares 3 del 2014 y 7 del 2016 prohíben cualquier forma de discriminación, degradación o humillación contra un estudiante que no pueda portar el uniforme, ya que esto vulnera sus derechos. En caso de acoso, se puede recurrir a estas normativas para proteger los derechos del estudiante y denunciar cualquier acto discriminatorio.

¿Es obligatorio el uniforme en colegios privados?

En estos casos, el uso del uniforme dependerá de las políticas internas de cada colegio. Es esencial que los padres revisen detenidamente las normativas de la institución antes de inscribir a sus hijos.



Tenga en cuenta que el Ministerio de Educación enfatiza que las instituciones educativas privadas no pueden imponer la compra de útiles o uniformes de una marca específica o de un proveedor determinado, según lo establecido en la Circular No. 03 del 21 de enero de 2014.



¿Cómo denunciar exigencias indebidas de uniformes en colegios?

Independientemente de si la institución es privada o pública, la solicitudes que estén fuera de la normativa o la imposición de comprar en lugares específicos puede denunciarse a través de las siguientes vías: llamando al 01-8000-914-814 o mediante el envío de un correo electrónico a atencionciudadano@defensoria.gov.co.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio