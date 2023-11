Conozca sus derechos: esto es lo que debe hacer si le cancelaron su vuelo

En los últimos días, miles de pasajeros resultaron afectados por cancelaciones de vuelos, especialmente aquellos que operan en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Esto resulta preocupante, tanto para los futuros viajeros, como para las aerolíneas, pues la época navideña y de fin de año está cada vez más cerca, por lo que muchos ciudadanos buscarán, de alguna manera, poder viajar para pasear o reencontrarse con sus seres queridos, pese a la situación.



(Más: Cómo encontrar vuelos baratos en las próximas jornadas de descuentos).



Solamente el domingo, la aerolínea Avianca reportó más de 43.000 pasajeros afectados por reprogramaciones, cancelaciones o pérdidas de conexiones.

Vuelos iStock

En caso de que usted, por alguna razón que desconozca, le hayan cancelado su vuelo, tenga en cuenta que no todo está perdido; pues la ley ampara con derechos a los usuarios para estos casos, por lo que es crucial que tenga claro cuáles son.



(Le recomendamos: Más de 43.000 pasajeros de Avianca afectados por falta de controladores).



Según explicó Juan Felipe Reyes, director de la práctica de derecho aeronáutico de Parra Rodríguez Abogados, explicó en declaraciones para el portal 'Asuntos Legales', que los viajeros se encuentran protegidos ante la cancelación de vuelos por el Artículo 1882 del Código de Comercio.

Vuelos iStock

Este punto respalda al pasajero en casos en los que las aerolíneas involucran fuerza mayor para no volar, como las condiciones meteorológicas. Dado el caso en que el vuelo no despegue, la empresa se puede eximir de la responsabilidad, ofreciendo la devolución total del pago del tiquete sin penalidad.



(Lea también: Avianca retoma operaciones desde Venezuela con ruta directa hacia Costa Rica).



No obstante, dado el caso de que la operación, en pleno desarrollo, se interrumpa por situaciones como condiciones meteorológicas adversas, la aerolínea está obligada a llevar lo más rápido posible al pasajero a su destino.

Vuelos. iStock

La devolución del dinero es una opción que se contempla por el Estatuto del Consumidor si y solo si el consumidor no tiene responsabilidad en la no realización del viaje.



(Además: Avianca abre nuevas rutas tras una fuerte inversión de 473 millones de dólares).



Estos derechos son establecidos y vigilados por la Superintendencia de Transporte. Si la demora es de una a tres horas, se debe brindar refrigerio y comunicación a los viajeros; en caso de que sea de tres a cinco horas, se debe brindar alimentación acorde al horario y, si la demora es de más de cinco horas, se debe hacer una compensación de, por lo menos, el 30 % del costo del tiquete. El monto dependerá de la aerolínea.



PORTAFOLIO