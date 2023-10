Cirugías estéticas que deben cubrir las EPS en Colombia

Los procedimientos estéticos en Colombia se han hecho muy populares. Incluso existe un amplio mercado en el país en esta industria en crecimiento. Sin embargo, pocos saben que en algunos casos, las entidades prestadoras de salud (EPS) están obligadas a cubrir todos los gastos en este tipo de intervenciones. Pero, ¿de qué depende?





Pues bien, según la Corte Constitucional, para que un procedimiento sea cubierto por las EPS deben ser tener un fin funcional para la persona o deben implicar reconstrucción, e incluso si responde al bienestar psicológico, emocional y social.



Es decir, si su objetivo fuese puramente por embellecimiento, no podría acceder a este beneficio. La EPS debe verificarlo haciendo un diagnóstico exhaustivo y deben cumplir con las reglas jurisprudenciales sobre las cirugías estéticas.



Así lo aclara el fallo más reciente de la Corte frente al caso de una mujer que interpuso una tutela porque solicitó a la secretaria de Salud del Cesar y a la Nueva EPS autorizar los procedimientos para retirar piel flacida y las entidades los negaron porque consideraron que lo solicitado era de carácter estético y no está incluidas en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).



Al respecto, la Corte estableció que los pacientes sí pueden solicitar una cirugía estética siempre que sea funcional y tenga una orden médica.



Así, en el fallo se establece que "la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que tales entidades no pueden negar la prestación de estos servicios bajo el argumento que están excluidos del Plan de Beneficios de Salud (PBS), sin demostrar bajo conceptos médicos en el estudio de cada caso concreto, que los procedimientos solicitados tienen fines de embellecimiento y no funcionales reconstructivos o de bienestar emocional, psíquico y social”.



En el caso de esta mujer se concluyó que la EPS debía realizar un examen médico integral porque no existían argumentos médicos contundentes que permitieran concluir que la solicitud era puramente estética.



