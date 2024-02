Qué hacer si su jefe en el trabajo lo amenaza con despedirlo

Tener una mala relación con su jefe de trabajo o recibir amenazas de despido puede convertirse en una situación delicada, sin embargo, existen algunas recomendaciones puntuales para evitar que las cosas se compliquen aún más. La primera: mantener la calma.



Debe saber que ningún jefe puede despedirlo sin una indemnización, ya que todos los trabajadores tienen derechos y prescindir de sus servicios debe llevar un proceso estipulado por la empresa y las leyes.



¿Su jefe lo quiere despedir? Esto puede hacer



Ser despedido puede ser una experiencia muy estresante, especialmente si no lo esperaba. Por ello, The Lacy Labor Law Firm acota que el primer paso para hacerle frente a esta situación es hablar con su jefe, tratar de encontrar una conciliación y saber qué es lo que ha llevado la situación hasta este punto. Sea honesto y mantenga la calma para intentar que el problema no escale.



¿Su jefe lo ha regañado en público? Cuidado podría ser una señal de alerta. IStock

Si no logra llegar a nada, y la amenaza sigue latente, es importante que busque asesoría legal e informe lo que está pasando, si su jefe no tiene fundamentos para despedirlo podría estar incurriendo en una falta al amenazarlo y/o tratarlo de manera grosera o despectiva.



Los expertos de la firma legal The Lacy Employment, también recomiendan documentar todo, anotar desde la fecha y hora de las conversaciones con el jefe hasta las razones por las que cree que su jefe está intentando despedirlo.



Además, es necesario que realice un seguimiento de lo que hacen sus compañeros de trabajo. Anótelo todo para que en caso de que lo despidan o renuncie, quede un registro completo de lo sucedido cuando llegue el momento y lo pueda presentar al departamento de Recursos Humanos.



Por último, pero igual de importante, si sospecha que la situación no mejorará, comience a buscar empleo y decida si prefiere renunciar o esperar a que su jefe tome la decisión final.



LESLIE SANTANA

Para Portafolio