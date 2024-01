¿Qué significa cuando nos tiembla el ojo? Expertos lo revelan

¿Alguna vez le ha ocurrido un espasmo ocular? Es esa sanción de cuando le tiembla el ojo. Pues hoy le explicamos qué significa, así como cuáles son los posibles motivos.



Según Stephanie Erwin, optometrista del Instituto Oftalmológico Cole de la Clínica Cleveland, este síntoma son en realidad contracciones musculares llamadas mioquimia palpebral. En declaraciones para The New York Times, aseguró que dichas contracciones provocan temblores involuntarios e intermitentes.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Regularmente, solo suceden en un ojo a la vez porque “la contracción se da en el músculo que está alrededor de este, y no en el nervio que controla el reflejo del parpadeo, el cual manda el mismo mensaje a ambos ojos de manera simultánea”.



¿Es malo que me tiemble el párpado?



A pesar de que sea algo que cause alarma, la realidad es que, por lo general, no ser trata de algo grave. Aunque, esto cambia si se le añaden otros malestares.



“Si el espasmo persiste durante un periodo largo o va acompañado de otros síntomas, sería bueno acudir con un oftalmólogo para que lleve a cabo una revisión y estar seguros de que no está ocurriendo ninguna otra cosa”, declaró la experta.



También, hay que prestar atención a si el temblor se recorre a otros músculos de la cara o si sucede en ambos ojos al mismo tiempo.



Que le tiemble el párpado no siempre significa algo malo. iStock

Lea también: ¿Qué hacer cuando le arde el estómago? Los motivos y soluciones



¿Por qué me tiembla el ojo?



Alice Lorch, una oftalmóloga del hospital Massachusetts Eye and Ear en Boston, dijo que no hay un motivo en específico por el que ocurran estos espasmos. Regularmente, es porque hay una pequeña irritación, o bien, por el estrés y la falta de sueño.



También podría ser provocado por el consumo excesivo de cafeína, o por el síndrome del ojo seco, que se da cuando una persona está mucho tiempo frente a una pantalla.

PORTAFOLIO