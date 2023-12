Recomendaciones para celebrar el día de las velitas de manera segura

La empresa de suministro de gas para usuarios Vanti hizo un llamado a los colombianos para que en la noche de las velitas tomen las precauciones necesarias y no las prendan cerca de los medidores y tuberías de gas natural con el propósito de evitar accidentes.



Por esta razón, la empresa lanzó la campaña “Velitas Lejos del Gas Natural”, que busca que haya cero accidentes y para que los usuarios de este servicio estén cada vez más atentos y conscientes de no ubicar velas encendidas, ni ninguna clase de fuego, en lugares próximos a medidores o instalaciones de gas natural.

Para ello hace las siguientes recomendaciones de seguridad:

• No prender velitas u hogueras cerca a los medidores o instalaciones de gas natural.

• No colgar adornos ni objetos combustibles (papeles, telas, pinturas, alcohol, etc) en las tuberías de gas natural.

• No enredar cables eléctricos o iluminaciones en las tuberías de gas natural.

• Asegurarse de dejar los fogones de la estufa de gas cerrados.

• Cerrar las perillas de los gasodomésticos cuando no se estén utilizando.

• Verificar que las válvulas de los artefactos a gas estén bien cerradas antes de acostarse o antes de salir de viaje.

Las autoridades recuerdan que, en caso de detectar una fuga de gas, se deben cerrar todas las válvulas, abrir las ventanas y puertas, no accionar interruptores eléctricos hasta que se disipe el gas, evacúe de forma inmediata y comuníquese con la Línea de Emergencias de Vanti 164 o la Línea Única de Emergencias del Distrito 123.

